Little Urban ouvre une nouvelle collection de livres pour enfants

Pour lancer cette collection, Little Urban s'est associé avec Quentin Blake, qui illustre une histoire écrite par John Yeoman : Farandoles. Loïc Clément et Anne Montel ont aussi été sollicités pour enchanter et inspirer les jeunes esprits, avec Professeur Goupil.

Farandoles par John Yeoman et Quentin Blake dépeint la magie des saisons à travers quatre histoires captivantes. En hiver, un cheval modeste se transforme en célébrité internationale. Au printemps, Barnaby prête main-forte à une multitude de voisins. Pendant l'été, un jeune garçon passe du temps avec ses grands-parents. Et en automne, une tempête mémorable s'annonce. Ces récits sont sublimés par les illustrations enchantées de Quentin Blake, accompagnées de plus d'une heure d'audio pour une expérience d'écoute et de rêverie inoubliable.

Quentin Blake a commencé à publier ses œuvres dans des magazines dès l'âge de 16 ans. Toutefois, c'est en dessinant les histoires d'écrivains tels que Roald Dahl et John Yeoman qu'il a été propulsé au devant de la scène de l'illustration pour enfants. Il a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux Prix Hans Christian Andersen, considéré comme le Prix Nobel de la littérature jeunesse. Il a également été honoré en France par le titre de Chevalier des Arts et des Lettres.

Goupil est un chercheur talentueux mais terriblement solitaire qui va vivre une transformation inattendue. Jusqu'alors réfractaire à la compagnie d'autrui, il découvrira malgré lui les plaisirs de l'amitié, de l'amour, et les joies des voyages en famille. Ce parcours, riche en rires, émotions et aventures, se transforme en une aventure collective. Le livre comprend quatre histoires en chapitres, un épilogue traitant de l'importance du consentement, divers jeux, et plus d’une heure et demie d'enregistrement audio pour s’évader aux côtés du Professeur Goupil, créé par Loïc Clément et Anne Montel.

Loïc Clément, écrivain de bandes dessinées pour adultes et enfants, ainsi que d'albums et romans illustrés, est un fervent amateur de littérature. Avant de se consacrer à l'écriture, il a exercé plusieurs métiers liés au livre, tels que libraire spécialisé, critique littéraire, bibliothécaire et formateur dans le domaine du livre. Il a établi une collaboration poétique avec l'autrice et dessinatrice Anne Montel. Le duo est à l'origine de nombreuses BD, séries et romans jeunesse.

Crédits image : Professeur Goupil, Loïc Clément et Anne Montel, Little Urban