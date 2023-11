Pour former le regard, un fonds de soutien au livre photo jeunesse

Biannuel, le Fonds de soutien au livre photo jeunesse a pour objectif de promouvoir la création d’ouvrages photographiques pour le jeune public, à travers une dotation de 10 000 € visant à financer la conception et la réalisation d’un projet inédit de livre francophone destiné aux enfants et aux adolescents (6-18 ans).

L'Institut s'associe à la collectionneuse Frédérique Destribats pour l'ouverture d'un fonds de soutien au livre photo jeunesse, au rythme bisannuel.

Depuis le 17 novembre et jusqu'au 31 janvier 2024, un appel à candidatures est lancé, ouvert aux auteurs, autrices, artistes, photographes et aux graphistes, sans limite d’âge, et quelle que soit leur nationalité. En avril 2024, le jury du fonds sélectionnera un lauréat ou une lauréate, en s'appuyant sur les dossiers communiqués.

Les candidatures sont déposées sur la plateforme correspondante, et doivent comporter, entre autres, une note d'intention, une prémaquette, un CV et des visuels libres de droit illustrant le projet. Douze dossiers seront présélectionnés par Frédérique Destribats et l'équipe de l'Institut, avant leur présentation à un jury de cinq personnes qualifiées, reconnues dans les domaines de la photographie, des sciences humaines, de l'éducation et de l'édition.

18 mois pour finaliser l'ouvrage

Une fois le lauréat ou la lauréate sélectionnée, un contrat sera signé avec l'Institut, laissant 18 mois pour réaliser et finaliser l'ouvrage prévu. La dotation de 10.000 € sera exclusivement consacrée à ce dernier, et inclut un montant minimum de 2500 €, règlement de la cession de droits d'auteur.

Le lauréat pourra choisir, à ses frais, de collaborer avec des prestataires pour la réalisation de son ouvrage.

Le premier titre issu de ce fonds de soutien sera publié en octobre 2025, indique l'Institut pour la photographie.

Le livre et les travaux réalisés pour ce dernier pourront faire l'objet d'une présentation par l'Institut.

Le règlement du fonds de soutien au livre photo jeunesse est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Alan Levine, CC BY 2.0