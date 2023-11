Groupe Bayard : un résultat entre résilience et croissance

Malgré la pression de l’inflation et l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie, le Groupe Bayard a réussi à maintenir un bilan financier positif. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 338 millions €, légèrement en baisse par rapport aux 352 millions € de l’exercice précédent.

La marge opérationnelle s’est élevée à 12,1 millions €, représentant 3,6 % du chiffre d’affaires. Bien que ces chiffres marquent une diminution par rapport à l’année précédente, ils témoignent de la capacité du groupe à naviguer dans un contexte économique difficile. Le résultat net, bien que réduit à +0,1 million € contre 7,5 millions l’année précédente, reste positif, soulignant la solidité et la résilience du groupe.

Dans une démarche de croissance et de diversification, il aura réalisé plusieurs acquisitions stratégiques. Ces acquisitions incluent Laboludic, un éditeur français de jeux de société, News-O-Matic, un média digital pour enfants en Amérique du Nord, et Alphonse, une start-up axée sur la préparation à la retraite. Ces mouvements stratégiques illustrent l’engagement du groupe à élargir son portefeuille et à renforcer sa position sur le marché.

Face à un contexte économique qui s’améliore lentement, le groupe reste prudent, notamment en raison de l’inflation persistante. Un plan stratégique ambitieux a été mis en place pour l’horizon 2025-26, visant à renforcer les liens avec le public, à accélérer la transformation numérique et à répondre aux objectifs sociaux et environnementaux. Bayard continue de surveiller les opportunités de développement et maintient une politique d’investissement interne dynamique.

En 2023, l'entreprise a été honorée par le Grand Prix des Médias, ainsi que par trois autres prix, reconnaissant ses initiatives et contributions significatives. Un projet majeur est également en cours avec le déménagement prévu du siège social en décembre 2024. Ce déménagement s’inscrit dans une stratégie globale de réduction de l’empreinte carbone du groupe, soulignant son engagement envers des pratiques plus durables.

