Tempête Ciaran : bibliothèques et médiathèques en aide aux habitants

Des messages comme celui de la médiathèque de Bignan (Morbihan) ont fleuri moins de deux jours après que Ciaran s'est apaisée. Un accueil pour les habitants s’est organisé dans un mouvement de solidarité apportant les plus simples services : une prise électrique, pour recharger des appareils mobiles, une connexion WiFi, pour permettre à certaines et certains le télétravail.

Dans la communauté de communes du Vexin Normand (nord-est de l’Eure), comme ailleurs, les autorités sensibilisaient le public via les réseaux la veille encore de l’arrivée de Ciaran. Les annonces de fermetures des établissements recevant du public se multipliaient au 2 novembre, comme à Lampaul-Guimiliau ou à Plozévet (Finistère). Des médiathèques rendues inaccessibles, du fait des dégâts occasionnés, conduisant à des fermetures sur l’ensemble du week-end — parfois avec des réouvertures simplement possibles le 7 novembre.

Dans ce même département, la ville de Le Relecq-Kerhuon aura fait figure d’originale, indiquant dans un communiqué : « Nous vous rappelons que le cimetière, les équipements culturels (hors Médiathèque), sportifs, de culte, les parcs, bois et jardins sont fermés jusqu’à nouvel ordre. » Mais depuis le 6 novembre, la médiathèque François Mitterrand accueille les usagers pour boire un café chaud, charger son téléphone ou autre.

Les agents des services techniques à pied d’œuvre, il fallait débloquer les routes entravées par les arbres abattus. Quand ce n’était pas les établissements eux-mêmes qui avaient subi de sérieux dégâts : à Sanguinet, dans les Landes, une partie du plafond de la médiathèque s’est littéralement effondrée. Même constat à la médiathèque Elie-Wiesel de Béthune (Pas de Calais), où une partie du toit a été emportée par les vents.

Parfois, ce sont les bénévoles qui ont convergé pour donner un précieux coup de main en amont de la tempête : à Pont-Réan, ils étaient nombreux le 2 novembre, pour sauver meubles et livres. La bibliothèque avait « déjà connu des infiltrations importantes d'eau lors de pluies diluviennes donc protégeons les livres », assure-t-on.

Internet, l'électricité : des denrées précieuses

« En raison de la situation, l’accueil de loisirs et l’Espace-Jeunes resteront fermés cet après-midi. Tout comme la médiathèque et l’ensemble des équipements sportifs et culturels de Quimper Bretagne occidentale », relayait ainsi la ville de Ergué-Gabéric, le 2 novembre.

Mais après quelques jours et de grandes frayeurs, les municipalités prennent des initiatives : à Landeda (Finistère), le maire David Kerlan ouvrait la médiathèque « pour permettre l’accès à internet (déclaration de sinistre…), aux étudiants de travailler avec leurs ordinateurs ». Pas si loin, à Châteaulin, même mouvement de solidarité : le 3 novembre, alors que la moitié des foyers était encore privée de courant, la bibliothèque municipale Perrine-de-Grissac ouvrait ses portes aux habitants.

À Bignan, l’établissement encore privé de courant le 3 novembre aura déclenché ce plan d’accueil, avec thé et café chaud, dès le lendemain, pour subvenir aux besoins des concitoyens.

À la Bibliothèque de Carhaix - Levraoueg Karaez (Finistère), on aurait volontiers pris part à ce soutien, mais samedi, ni électricité ni internet n’étaient accessibles. « Les collègues de Rostrenen ont pour le moment l’électricité et Internet, il est possible d’aller là-bas se connecter à Internet et recharger son téléphone/ordinateur. Bon courage à toutes les personnes sans électricité et notamment sans chauffage », lit-on sur le compte Facebook, non sans un brin d'humour.

Au secours de chacun, selon ses moyens

« Plusieurs médiathèques sont mobilisées pour aider la population sans électricité ni réseau après la tempête Ciaran », constate auprès de ActuaLitté Annie Le Guern Porchet, directrice de la médiathèque de Languidic (Morbihan). « Nous avons opéré avec la ville pour étendre nos horaires d’ouverture et accueillir des gens qui venaient pour trouver une prise électrique. Ce sont des familles entières que l’on a vu se déplacer, parfois même venues des villes aux alentours. »

Ici, on l’observe aussi bien que chez les confrères : une boisson chaude devient un moment de partage précieux, et les rayons jeux de société sont pris d’assaut pour occuper les enfants, aussi bien que les parents. « Les adultes cherchent aussi une connexion à internet, parce qu’ils sont en télétravail, nous en avons eu plusieurs dans ce cas », poursuit la directrice.

De fait, la solidarité s’est propagée dans les lieux de prêt dès lors qu’ils s’étaient remis de leurs propres difficultés, ou plus rapidement encore, pour ceux qui y avaient échappé. « Les gens se retrouvent pour échanger des nouvelles et se rassurer aussi. L’action perdure, car il reste encore beaucoup de foyers sans électricité chez nous », conclut la directrice.

Certains, comme à Saint-Yves (Côtes-d’Armor), ont pu rouvrir leurs portes dès le 2 novembre, de même qu’à Granville (Manche). Dans plusieurs agglomérations, les bibliothèques et médiathèques restaient fermées ce 6 novembre — c’est le cas pour la commune de Guilers (Finistère). Non loin, à Sibril, la bibliothèque est interdite d’accès jusqu’à nouvel ordre, « pour des raisons de sécurité ». Et l’on ne compte plus les annulations d’événements ou d’animation prévues à travers le territoire.

Selon les premières estimations, quelque 300.000 sinistres ont été remontés, soit un coût de 650 à 750 millions €, d’après le cabinet d’expertise en assurance Saretec.

Crédits photo : @fotografiecor.nl