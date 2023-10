En Allemagne, naissance d'un géant de l'édition académique

Fondé en 1683, l'éditeur néerlandais Brill, qui officie notamment dans les domaines des sciences humaines et sociales, de la biologie ou encore du droit international, passe sous la coupe de De Gruyter, vénérable maison académique allemande, presque aussi ancienne (sa naissance remonte à 1749).

Après cette fusion, De Gruyter Brill estime qu'il publiera 3500 titres et 800 revues par an, et prévoit une accélération des nouveaux modèles de diffusion, notamment l'accès ouvert et les nouvelles technologies de publication. « De plus, l'opération rendra l'entreprise plus résiliente, garantissant des ventes et un marketing plus efficaces et une amélioration de sa capacité à attirer et à retenir les talents du monde entier », souligne le communiqué du nouveau groupe.

Si l’entité insiste sur l'importance équivalente de l'héritage des deux groupes, le siège de De Gruyter Brill sera bien à Berlin, quand le QG de Brill, à Leyde — qui abrite aussi la plus ancienne université des Pays-Bas — deviendra « un bureau de première importance ».

Rester compétitifs et investir

La fusion de ces deux éditeurs académiques — considérés « de taille moyenne » par le communiqué commun — s'explique par la concurrence accrue dans un secteur éditorial bouleversé par les progrès technologiques.

Reposant autrefois sur un unique modèle commercial où la diffusion des résultats de recherche justifiait la valeur ajoutée par les maisons, l'édition universitaire et académique a été remise en cause par une partie de la communauté des chercheurs, mais aussi par des universités et des bibliothèques, face aux nouvelles possibilités permises par les outils numériques.

L'accès ouvert est représentatif de ce mouvement, où les résultats de la recherche deviennent plus facilement accessibles aux chercheurs, dans le monde entier. Ces derniers revendiquent un contrôle plus important sur leur travail, obligeant les éditeurs à se réinventer et à proposer de nouveaux services.

« À mesure que le marché se numérise et évolue vers la publication en libre accès, la capacité d'innovation est devenue un facteur de plus en plus important pour rester compétitif, par des investissements pour l'avenir et l'amélioration constante de l'efficacité », souligne le document du groupe.

La fusion annoncée des deux entités éditoriales doit encore être validée par l'autorité des marchés financiers néerlandaise, qui devrait rendre sa décision dans les premiers mois de l'année 2024.

Photographie : Le siège berlinois de De Gruyter, depuis 1749 (Jörg Zägel, CC BY SA 3.0)