Albin Michel acquiert 60 % de Thierry Souccar Editions

« Nos éditions et nos auteurs, dit Thierry Souccar, ont joué depuis l'origine un rôle majeur dans l'éducation des consommateurs et des professionnels de santé aux comportements de prévention et à l'importance du mode de vie. Je connais bien Albin Michel pour y avoir été jeune éditeur. C'est un partenaire idéal pour développer et étendre notre expertise tout en préservant l'autonomie de notre maison, dans le respect de la philosophie, des valeurs et de la rigueur qui nous animent. »

Créées en 2007 avec la promesse des « livres qui donnent 5 ans d'avance », les éditions Thierry Souccar interviennent sur le marché du pratique, de lavulgarisation scientifique et des essais, notamment dans les domaines de la nutrition, de la santé, de l'écologie pratique et du sport, où elles ont été pionnières avec des ouvrages comme Lait, Mensonges et Propagande ou Famille (Presque) Zéro déchet et dans lesquels elles demeurent un acteur de référence.

Les éditions Thierry Souccar, qui publient une trentaine d'ouvrages chaque année ainsi que

LaNutrition.fr, média deréférence dans le domaine de la nutrition et de la santé, représentent un chiffre d'affaires de plus de 2 M€ en 2022.

Gilles Haéri, Président des Editions Albin Michel et Directeur général du groupe, en assurera la présidence, tandis que la direction opérationnelle de la société restera assurée par Patrice Evenor, actuel Directeur général depuis 2021, et la direction éditoriale par Elvire Sieprawski. Thierry Souccar restera impliqué dans la définition de la politique éditoriale et l'animation du site LaNutrition.fr.

« Nous sommes très heureux que cette maison indépendante, fondée autour de valeurs d'exigence et de créativité éditoriale, ait choisi de s'adosser à Albin Michel. Ses dirigeants et ses équipes pourront compter sur notre groupe, ainsi que sur Dilisco, pour accompagner leur développement, explique Gilles Haéri. Les Editions Thierry Souccar viennent renforcer notre pôle de livres pratiques qui, avec les Editions Leduc et Jouvence, également diffusées par Dilisco, ont connu un développement remarquable ces dernières années. »

Crédits photo : l'équipe de Thierry Souccar Editions