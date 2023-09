Une lettre récemment découverte du Dr. Johnson cédée 45 000 €

Cette lettre, retrouvée dans une maison de campagne du Gloucestershire par les experts de Chorley's, était rangée parmi d'autres correspondances historiques. Le propriétaire de la demeure ignorait son existence ainsi que sa valeur historique.

La missive avait été répertoriée comme perdue depuis de nombreuses années. Sa dernière trace remontait à sa publication dans Les Lettres de Samuel Johnson (Oxford, 1994).

Le distingué Docteur Johnson

Werner Freundel, directeur de la maison de vente Chorley's, raconte la découverte : « J'ai été sollicité pour évaluer une collection de livres et tapis pour une famille ayant récemment hérité de leur demeure ancestrale. Dans l'une des bibliothèques, j'ai découvert un ensemble de plus de 100 lettres ignorées par la famille. » Et de continuer : « Après examen approfondi avec un spécialiste, nous avons découvert une lettre de Dr Johnson adressée à Sophia Lynch Thrale, listée dans les archives comme "emplacement actuel inconnu". C'était un privilège d'avoir entre les mains un tel document historique. »

Sophia Thrale (1771-1824), fille de Hester Lynch Thrale (1741-1821, plus tard Mme Piozzi), est une écrivaine britannique et mécène des arts. Dr Johnson a entretenu une correspondance soutenue avec cette dernière. Leur relation prit fin lorsque Hester se remaria à un professeur de musique italien, au grand dam de Johnson. Parmi d'autres lettres découvertes, il y avait des échanges entre Hester et sa fille Sophia, ainsi que des lettres de l'actrice Sarah Siddons (1755-1831).

À LIRE - Freddie Mercury : les manuscrits des chansons de Queen aux enchères

Samuel Johnson, dit Dr Johnson, ou simplement "Docteur", est une figure centrale de la littérature : essayiste, critique littéraire, éditeur, poète, dramaturge, biographe et même lexicographe. Le Dictionnaire Biographique d'Oxford le qualifie de « peut-être l'homme de lettres le plus distingué de l'histoire anglaise ». Musées britanniques et américains se sont affrontées durant la mise aux enchères de cette lettre, et c'est finalement, c'est une institution britannique qui a remporté la mise.

Son Dictionnaire de la langue anglaise, publié en 1755, reste historiquement l'une des plus grandes réalisations lexicographiques, et a posé les bases des dictionnaires modernes.

Outre ses contributions littéraires, Johnson était également connu pour son esprit vif et ses nombreux aphorismes. Sa relation personnelle avec une variété de figures de son époque, a été immortalisée dans The Life of Samuel Johnson de James Boswell, offrant un aperçu fascinant de la vie et des opinions du docteur.

Suite à la vente, Werner Freundel a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir mis à jour la correspondance de Hester Thrale. Nous espérons que la lettre de Samuel Johnson à la jeune Sophia sera bientôt exposée au public britannique. »

Crédits photo : À droite : Lettre perdue du Dr Samuel Johnson découverte dans une maison de campagne du Gloucestershire, vendue aux enchères pour 38 460 £ / À gauche : L'une des lettres d'une série entre Hester Lynch Thrale et sa fille Sophia Thrale trouvées dans la même propriété du Gloucestershire (Une série vendue 98.800 £ contre une estimation de 15.000 à 20.000 £). Chorley's.