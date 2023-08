Freddie Mercury : les manuscrits des chansons de Queen aux enchères

Ce lot 42 propose huit pages de brouillons et sept autres consacrées en majorité aux harmonies vocales, datées de 1975. Elles comprennent, entre autres, une première ébauche de la section d’introduction avec un titre alternatif (Mongolian Rhapsody, modifié en Bohemian Rhapsody), des paroles modifiées (« Time for goodbyes now, is this reality »), ou encore des fragments utilisés plus tard dans la chanson (« Nothing really Matters to Me »).

Les autres manuscrits sont estimés entre 50.000 et 70.000 £, pour le lot 38 des paroles de Killer Queen, écrites en 1974, et 200.000 à 300.000 £ pour celles de We Are the Champions et un cahier des chansons de l’album Jazz, datés respectivement de 1977 et 1978.

Un collectionneur avide

Cet événement organisé par Sotheby’s, intitulé Freddie Mercury : A World of His Own, est « une occasion unique d’explorer le domaine public et privé d’une icône mondiale », décrit la maison de vente aux enchères. Outre ses papiers personnels, les six ventes aux enchères proposent des pièces couvrant l’art, la mode, mais aussi des instruments de musique, des photographies, des meubles et des bijoux, le tout accumulé sur près d'un demi-siècle.

Parmi tous ces lots, on peut citer son piano Yamaha Grand, « l’instrument utilisé pour composer certaines des plus grandes chansons du 20e siècle », estimé entre 2 et 3 millions £, le tableau Portrait of Mrs. Kathleen Newton de James-Jacques-Joseph Tissot, estimé entre 400.000 et 600.000 £, ou encore 265 photographies du chanteur, principalement datées des années 1980, et estimées entre 5000 et 7000 £. En tout, près de 30.000 objets sont mis aux enchères.

Marc Chagall, Le Jugement de Chloé (Chloé’s Judgment), extrait de Daphnis et Chloé

(Mourlot 315 ; voir Cramer Books 46). Sotheby's Londres.

Cette collection a été « méticuleusement conservée » dans sa demeure à Garden Lodge pendant plus de trois décennies, par son amie de confiance, Mary Austin, qui décide aujourd’hui de la vendre. Elle a par ailleurs annoncé faire don d’une partie du produit de la vente au Mercury Phoenix Trust et à la Elton John Aids Foundation.

Une expo et un beau livre

Les pièces sont présentées au public depuis ce 4 août et jusqu’au 5 septembre à Sotheby’s Londres, enseigne située sur New Bond Street. Une reconstitution de la salle à manger où Freddie Mercury organisait de « somptueux dîners » a par exemple été réalisée.

Enfin, un beau livre en édition limitée a été imprimé, avec la participation de spécialistes du chanteur, et riche d’entretiens avec des amis et des collaborateurs de ce dernier, dont Sir Tim Rice, Dame Zandra Rhodes, Peter Freestone, ou la costumière Diana Moseley.

Brown-Westhead, Moore & Co. Deux fauteuils de jardin en faïence, vers 1875. Sotheby's Londres.

Freddie Mercury, de son vrai nom Farrokh Bulsara, est né le 5 septembre 1946 à Zanzibar et décédé le 24 novembre 1991 à Londres. Il est mondialement connu en tant que chanteur principal et cofondateur du groupe de rock Queen, l’un des plus célèbres et les plus innovants du XXe siècle. Il est notamment reconnu pour sa présence scénique flamboyante, son impressionnante étendue vocale, et ses talents de parolier, compositeur et musicien.

Sa personnalité exubérante et son sens unique du spectacle ont fait de lui une véritable icône de la musique rock, tout en contribuant à briser de nombreux tabous sociaux de son époque. Mercury a continué à enregistrer et à se produire avec Queen jusqu’à sa mort prématurée du sida en 1991, à l’âge de 45 ans.

Crédits photo : Sotheby's