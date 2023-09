Valentin Bouvet devient directeur général du Livrescolaire.fr

Depuis son affiliation au groupe Hachette Livre en 2020, l'entreprise a entrepris un vaste processus de réorganisation. Un comité de direction a été instauré, des cadres supérieurs ont été recrutés, et de nouveaux postes ont vu le jour. Aujourd'hui, l'objectif principal est de se préparer pour les défis à venir. Dans cette optique, la création d'un poste de Directeur Général a été entreprise, comme le souligne Raphaël Taieb.

« Le profil de Valentin m'a convaincu, étant à la fois un ingénieur expert en numérique et un professionnel de l'édition. Nous appartenons à la même génération et partageons un enthousiasme commun pour notre métier, ainsi qu'une vision unique pour l'avenir de l'entreprise Livrescolaire.fr. En tant que Président, mon objectif premier est de préserver l'identité si particulière de l'entreprise que j'ai fondée, ainsi que ses valeurs fondamentales. Je m'efforce également de la guider au mieux dans ses orientations stratégiques, particulièrement dans le contexte en perpétuelle évolution de l'édition scolaire à l'ère du numérique. »

À LIRE - Lelivrescolaire.fr accélère son développement avec Hachette

« Je suis très enthousiaste à l’idée de poursuivre, aux côtés de Raphaël Taieb, le développement du Livrescolaire.fr, pépite unique du monde de l’édition scolaire française. Je suis convaincu que l’expertise développée par nos collaborateurs et l’identité singulière de la marque seront déterminantes face aux défis auxquels les éditeurs scolaires doivent faire face pour s’adapter aux évolutions et aux attentes du secteur et de ses publics » assure Valentin Bouvet.

Et d'ajouter : « Je mettrai toute mon énergie pour accompagner les équipes dans nos prochaines étapes de développement et contribuer à faire du Livrescolaire.fr le leader de l’édition scolaire en France, tout en restant fidèle à notre mission première : aider les professeurs. »

Ingénieur diplômé de l’ESPCI Paris et d’HEC, Valentin Bouvet a débuté sa carrière en 2018 chez onepoint, cabinet de conseil en stratégie. Il a rejoint le groupe Editis en 2020 en tant que Directeur des projets du secrétariat général, puis a été nommé Secrétaire général des éditions Le Cherche Midi. En 2022, il a été nommé Secrétaire général adjoint du groupe, où il intervenait en particulier sur le pôle littérature générale.

So what ?

En regard de la situation sensible entre Vivendi, Lagardère et Editis et des restrictions qui accompagnent les remèdes présentés dans le cadre de l’OPA de Vivendi sur Lagardère, une question restait en suspens. De par la position qu’occupait Valentin Bouvet chez Editis, son transfert chez Hachette livre ne pose-t-il pas question ?

Dans un document daté d’avril 2023, un grand nombre d’employés d’Editis ont été identifiés comme « essentiels ». La CE nous informe que ces personnes « sont considérées nécessaires au maintien de la viabilité et de la compétitivité de ces activités ». Il est de la responsabilité de la société vendeuse d’inciter ces employés clés « à rester au service de l’activité à céder, et s’abstenir de chercher à attirer des membres du personnel essentiel vers les activités qu’elles conservent ou de les y transférer ».

À LIRE —Auteurs, salariés ou éditeurs : Hachette interdit de racoler chez Editis

Sollicité sur ce point, le groupe H nous répond : « Nous vous confirmons que la nomination de M. Valentin Bouvet au Livrescolaire.fr n’enfreint aucune décision de la Commission européenne, ni d’une manière générale, aucune règle quelconque. » Aucune décision, certes, mais aucun engagement de Vivendi, voilà qui est moins évident à assurer...

Crédits photo : Lelivrescolaire.fr