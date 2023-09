Éditions Quanto : 5 années de textes résolument incarnés

Aujourd’hui pilotées par Sylvain Collette et May Yang, les éditions Quanto sont nées de l’intime conviction que la science, même la plus exigeante, peut être partagée de façon joyeuse et accessible au travers de textes résolument incarnés et d’un storytelling assumé. Le catalogue comporte à ce jour une cinquantaine de titres rédigés par une quarantaine d’auteurs et autrices issus du monde de la recherche ou du journalisme scientifique.

Au-delà des sujets en vogue, les textes publiés se font l’écho des préoccupations actuelles de lectrices et lecteurs curieux du monde qui les entoure. Ont ainsi été publiés des titres consacrés aux neurosciences et à l’intelligence artificielle, aux ondes gravitationnelles, à la longévité humaine ou encore à l’usage des psychédéliques en recherche médicale.

Parmi les auteurs et autrices au catalogue figurent Sean Carroll, Steven Strogatz, Katie Mack et Frank Wilzcek, prix Nobel de physique. Les succès de la biographie de Leonard de Vinci par Walter Isaacson (trad. Jérémie Gerlier) et du Triomphe et la chute des dinosaures de Steve Brusatte (trad. Jérémie Gerlier) amènent les éditions Quanto au niveau des plus grands éditeurs français avec respectivement 30.000 et 15.000 exemplaires vendus.

Crédits photo © EPFL - de gauche à droite : Sylvain Collette, responsable éditorial, May Yang, directrice commerciale et éditoriale et Lucas Giossi, le directeur général de la Fondation des PPUR.