Covid-19 : Flammarion publie le journal d'Agnès Buzyn  

496 pages où l’ancienne ministre du gouvernement Édouard Philippe révèle « l’envers du décor, les pièces manquantes du puzzle, celles détenues par la responsable politique que j’étais », mais aussi « des instants de notre histoire commune », peut-on lire dans le communiqué de la maison édition de Madrigall.

Ce récit intime et précis offre un éclairage inédit sur cette crise sans précédent qui a bouleversé des millions de Français. Il permettra aux lecteurs de plonger dans les défis, les décisions difficiles et les événements marquants qui ont façonné cette période.

– Présentation du Journal, janvier-juin 2020, d’Agnès Buzyn.

Agnès Buzyn aspire enfin à ce que ce journal « éclaire le récit national, avec ses succès et ses échecs, et aider à un retour d’expérience collectif ».

De la démission à la mise en examen

Agnès Buzyn a été impliquée dans la réponse initiale de la France à l’émergence du nouveau coronavirus venu de Wuhan, en Chine, dont le premier cas a été confirmé en France fin janvier 2020. Le 16 février 2020, en pleine crise sanitaire, elle démissionne de son poste de ministre de la Santé, qu’elle occupait depuis mai 2017, pour se présenter comme candidate de La République En Marche (LREM) à la mairie de Paris lors des élections municipales de 2020.

En septembre 2021, elle est mise en examen par la Cour de justice de la République pour sa gestion de la pandémie. Elle passe à témoin assisté (statut intermédiaire entre témoin et mis en examen). Il peut changer au cours de la procédure après que la Cour de cassation a annulé cette décision en janvier de cette année. Ainsi, non tirée d'affaires, on peut se demander à quel point son journal sera calibré pour ne pas trop intéresser la justice...

Dans une interview avec le journal Le Monde en mars 2020, Buzyn avait affirmé avoir alerté le Premier ministre Édouard Philippe sur les dangers potentiels de la pandémie avant le premier cas français.

Elle avait également exprimé des regrets quant à la manière dont la situation a été gérée, expliquant qu’elle aurait dû insister davantage.

Un gouvernement critiqué

Beaucoup ont critiqué le gouvernement pour ne pas avoir suffisamment anticipé l’ampleur de la pandémie, malgré les signaux d’alerte en provenance de pays comme la Chine et l’Italie. L’une des controverses les plus médiatisées a porté sur la pénurie de masques, en particulier pour les professionnels de santé. La destruction des stocks de masques avant la pandémie et la communication changeante sur l’utilité du port du masque pour le grand public ont été des sujets de discorde.

La disponibilité et la stratégie de dépistage ont également été critiquées, surtout au début de la pandémie. La France a eu des difficultés à effectuer des tests à grande échelle, contrairement à certains autres pays.

Les hôpitaux, en particulier dans certaines régions comme le Grand Est, ont été rapidement submergés, mettant en lumière des problèmes structurels et de financement du système de santé français.

Enfin, outre les débats autour du confinement et des mesures restrictives, de nombreux observateurs avaient mis en cause la communication parfois incohérente ou changeante du gouvernement, arguant qu’elle a pu semer la confusion parmi la population.

Crédits photo : Amélie Tsaag Valren (CC BY-SA 4.0)