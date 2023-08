Mort du poète Kenneth White : fermez le blanc

Écrivain de plusieurs horizons, Kenneth White se disait « Écossais d’origine, Français d’adoption, Européen d’esprit, mondial d’inspiration ». Né en 1936 à Glasgow, élevé au sein d'une famille très engagée à l'extrême gauche, il observe la révolution industrielle et la vie ouvrière d'une part, et se nourrit de la lecture de nombreuses œuvres, souvent tournées vers la nature sauvage, d'autre part.

Après quelques années d'études supérieures, White commence un nomadisme qui deviendra quotidien, à la fois intellectuel et géographique. S'il ne s'aventure d'abord qu'en Allemagne et en France, dont il adoptera la langue pour une partie de ses écrits, il prend bientôt le large, atteignant l'Antarctique et d'autres terres extrêmes grâce à l'étude de textes esquimaux, amérindiens, celtiques et extrême-orientaux.

Une approche quasi ethnologique qui fonde le concept de « monde blanc », lequel devient en 1989 le titre d'un de ses livres (publié par Pierre-Alain Pingoud). Une sorte d'expérience chamanique, où se croisent les lignes des écrits et celles des paysages : « Tant de chemin parcouru pour cet unique point », observait un vers de ce recueil.

Au fil des œuvres et des voyages, son concept évoluera vers celui de « monde ouvert », peut-être plus directement compréhensible.

Un institut international

Cette même année, White fonde l'Institut international de géopoétique, qu'il présidera jusqu'en 2013. Un effort pour réunir et susciter des échanges autour de sa pratique de la poésie et de l'écriture, qui donne régulièrement lieu à des assemblées générales et publie son propre bulletin.

Avec le projet géopoétique, il ne s'agit ni d'une « variété » culturelle de plus, ni d'une école littéraire, ni de la poésie considérée comme un art intime. Il s'agit d'un mouvement majeur qui concerne les fondements mêmes de l'existence de l'homme sur la terre. – Kenneth White, en 1989

Aussi à l'aise pour évoquer l'écologie que la biologie, la philosophie, l'histoire ou l'esthétique, White cheminait avec d'autres auteurs, notamment Thoreau, Rimbaud, Nietzsche, Allen Ginsberg ou Gilles Deleuze.

En conséquence, son œuvre est extrêmement vaste, faite de récits en prose, de recueils de poésies et d'essais, pour lesquels il a, entre autres, reçu le Prix Édouard-Glissant, le Prix de l'Académie française Maurice-Genevoix ou encore le Prix Roger-Caillois. Ses œuvres ont été publiées par Grasset, le Mercure de France ou encore les éditions Le Mot et le Reste.

Une maison d'écrivain

Après plusieurs années dans les Pyrénées, accompagné par son épouse Marie-Claude Charlut, White s'installe au Champ blanc, lieu-dit de Trébeurden. « Que le Champ-Blanc se situe au confluent de trois communes m'importe peu : je me situe tout aussi bien au carrefour de l'Écosse, de l'Amérique ou de la Russie. Ce qui importe plus pour moi, c'est le nom du lieu : champ “blanc” qui a attiré tout de suite mon attention », expliquait l'auteur à Ouest-France en 2015.

Il baptise son domicile, une ancienne maison de marin-pêcheur, « Gwenved », un nom celte qui fait écho au « monde blanc ».

S'il n'avait pas pu participer aux dernières Rencontres géopoétiques, les 15 et 16 juillet 2023, White avait pris soin d'y annoncer la conversion prochaine de son domicile « en maison d’écrivain ». « J’aimerais que ça devienne un lieu d’inspiration, un lieu de vie et de pensée. Seront logés dans un des bâtiments des écrivains, des artistes qui s’intéressent à mon travail et à la géopoétique », expliquait-il récemment à Actu.fr.

Une imposante bibliothèque de plus d'un millier de livres les y attendra notamment. Les souvenirs de voyage de Kenneth White...

Photographie : Kenneth White à la Comédie du Livre, en 2009 (yves Tennevin, CC BY-SA 2.0)