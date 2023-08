40 ans après, le retour d'une série culte d'Osamu Tezuka, signé l'IA

L’intelligence artificielle d’OpenAI s’occupe du scénario à partir d’informations sur le canevas du récit — thèmes soulevés, approche narrative, personnages... –, quand l’IA génératrice d’images de Stability AI se charge de toute la partie graphique à partir d’une analyse minutieuse du style du maître japonais. La paire traditionnelle de la bande dessinée finalement, mais technologique.

C’est le fils du mangaka aux près de 700 œuvres, Macoto Tezka et non Tezuka, à la tête du studio lancé par son paternel, Tezuka Productions, qui a initié ce projet baptisé « TEZUKA2023 », qui célèbre les 50 ans de la naissance de Black Jack. Pour mener à bien cette entreprise qui doit être révélée dans les pages du Weekly Shōnen Jump cet automne, Macoto est épaulé par un professeur de l’université Keio, spécialisé dans l’IA, Satoshi Kurihara.

Afin de se prémunir de toutes polémiques relatives au droit d’auteur, l’initiative s’appuie sur le seul travail de son père, dans des versions modifiées des deux IA utilisées.

Pas la première fois

La société de production n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai : en 2020, elle publiait dans le magazine Morning, un autre manga conçu par l’intelligence artificielle, Paidon. Là encore, une machine tentait de reproduire le trait d’Osamu Tezuka, à partir de l’analyse de 65 œuvres de ce dernier.

Un temps qui semble la préhistoire dans cette technologie, tant les progrès ont explosé ces derniers mois : si l’IA façonnée par une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs, Kioxia Holdings, avait généré des personnages et des scénarios, leur caractère insatisfaisant a nécessité une importante intervention humaine. Pour cette suite de Black Jack, cet impératif fut bien moindre.

L’IA dès les années 50

Macoto Tezka est formel auprès du Monde : « Je sais qu’Osamu Tezuka aurait certainement utilisé l’IA s’il était encore en vie. » Dès les années 50, le mangaka traita de la question de l’IA et des limites à donner ou nom à l’avancée technologique à travers sa série Astro le petit robot. Le garçon est conçu par le Dr Tenma après la perte tragique de son fils.

Doté d’une intelligence artificielle avancée et d’un cœur émotionnel, Astro possède une force herculéenne et des capacités robotiques qui le distinguent, tout en étant en constante quête de sa propre identité et de sa place entre les humains et les robots.

L’univers d’Astro le petit robot se déroule dans un futur où la coexistence des humains et des robots est une réalité quotidienne. Tout au long des histoires, Tezuka explore des thèmes complexes comme les droits des robots, la nature des êtres, l’amour, la discrimination et la justice.

Les pour et les contre

Début 2023 le mangaka Rootport publiait un manga à part entière entièrement réalisé par l’IA, Cyberpunk : Peach Johnet. Selon son auteur, l’IA ne fut qu’un instrument technologique comme un autre, permettant le passage de l’image mentale à une concrétisation artistique, à l’instar d’un instrument de musique permettant la transposition de l’idée d’une mélodie en son concret.

L’œuvre de Rootport a été achevée en six semaines, au lieu des un an qui aurait été nécessaire de manière traditionnelle, affirme-t-il. Il a construit l’intrigue et les dialogues, mais la partie graphique a été entièrement réalisée par Midjourney.

L’IA génératrice d’images repose sur un système de « prompts » : pour obtenir un résultat satisfaisant, l’utilisateur — humain — effectue des choix dans les images générées. Il affine chaque proposition de l’IA en donnant des directives textuelles. Ces dernières, originales et propres à chaque utilisateur, justifieraient l’application d’un copyright sur les images créées d'après certains observateurs.

Vol ou pas vol ?

Rappelons en outre que la « Stable Diffusion » qui caractérise l’IA génératrice d’images, puise en réalité dans une vaste bibliothèque de millions de visuels avec lesquels son réseau de neurones « apprend » statistiquement comment certains styles d’images apparaissent, et ce sans stocker des copies exactes des visuels qu’il a vus.

S’ils sont correctement formés, les modèles de diffusion latente génèrent de nouvelles images et ne créent pas de collages ni ne dupliquent d’œuvres existantes. Une réalité technique qui sape potentiellement l’argument de ceux qui y perçoivent des violations du droit d’auteur, bien que leurs arguments au sujet des « œuvres dérivées » conçues par les IA génératrices d’images posent une question qui reste ouverte.

Cette fois-ci du côté des générateurs de texte, en juillet dernier, aux États-Unis, on apprenant l’envoie d’une lettre ouverte signée par plus de 10.000 auteurs et autrices et publiée par l’Authors Guild, appelant les PDG de plusieurs entreprises du secteur de l’IA, comme OpenAI, Alphabet, Meta, Stability AI, IBM ou Microsoft, à s’engager « à obtenir le consentement, à créditer et à rémunérer équitablement les auteurs pour l’utilisation d’écrits protégés par le droit d’auteur à des fins d’entraînement de l’intelligence artificielle ».

Parmi les signataires, des noms comme Dan Brown, James Patterson, Jennifer Egan, Suzanne Collins, Margaret Atwood, Jonathan Franzen, Roxane Gay, Celeste Ng, Louise Erdrich, ou encore Viet Thanh Nguyen. Plusieurs plaintes ont par ailleurs déjà été déposées outre-Atlantique contre OpenAI et Meta et son outil d’IA LLaMA. Les plaignants, dans les deux cas, dénoncent une exploitation non autorisée et sans compensation de leurs œuvres, afin d’« entraîner » les programmes.

Quid de l’Europe ?

Au sein de l’Union européenne, la position des auteurs est plus complexe, depuis l’application d’une exception au droit d’auteur au titre de la fouille de texte et de données, qui prévoit seulement un droit d’opposition, mais aucun mécanisme de compensation. En juin dernier, le Parlement européen a adopté son European AI Act, actuellement négocié en trilogue.

Mais celui-ci imposerait uniquement la publication d’« un résumé suffisamment détaillé de l’utilisation des données d’entraînement protégées par la législation sur le droit d’auteur » ,ainsi qu’une information « appropriée, claire, visible » permettant de distinguer contenu généré et contenu original. Les organisations d’auteurs, mais aussi d’éditeurs, s’étaient déclarées peu satisfaites de ces propositions.

Au Japon, le mangaka et sénateur, Ken Akamatsu, milite pour une réglementation qui permettrait aux artistes de choisir si leurs œuvres peuvent être utilisées pour former des intelligences artificielles ou, le cas échéant, de recevoir une compensation financière pour l’utilisation de leur travail.

Soumis à des cadences infernales, les mangakas japonais s’appuient déjà, pour une part d’entre eux, sur l’IA pour gagner du temps dans les tâches secondaires, comme la réalisation des arrière-plans et décors. Qu’en sera-t-il dans l’avenir pour des tâches jugées principales ? Telle est la question...

Crédits photo : Weekly Shonen Jump / Domaine public