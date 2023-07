Du yiddish ancien au français, un chef-d'oeuvre de la poésie épique

Le titre en yiddish de l'œuvre Pariz un Vienè est une adaptation d'une grande histoire d'amour entre le chevalier Paris et la princesse Vienne. Cette histoire originale a été écrite en provençal au début du XVIe siècle et s'intitulait Paris et Vienne, en référence aux deux villes françaises.

Très rapidement, cette version provençale a été adaptée dans la plupart des langues européennes. Pour la version yiddish, Elia Levita (1469-1549), qui vivait en Italie, s'est inspiré de la version italienne. Poète, grammairien typique de la Renaissance italienne, il a pris une part importante dans la diffusion des idéaux de la Renaissance parmi les juifs de la péninsule et plus largement d'Europe.

Entre Paris et Vienne

Chacun des dix chants de ce poème épique est précédé d'un prologue satirique, une innovation poétique majeure héritée de Ludovico Ariosto, un grand poète italien contemporain d'Elia Levita. À travers ces prologues, l'auteur offre un reflet de la société juive en tendant un miroir critique.

Ce roman raconte l'histoire d'amour entre Paris et Vienne avec une versification très fine. Cependant, leur union est impossible en raison des contraintes sociales qui pèsent sur eux. Leur passion est entravée par de nombreux obstacles et des épisodes guerriers qui ajoutent des ramifications à l'intrigue principale.

Avec la version yiddish, Elia Levita modifie radicalement la portée du poème. Il ne s'agit plus seulement d'un roman courtois, mais d'un texte profondément imprégné des pratiques et des croyances juives. L'auteur joue avec l'intérêt de ses contemporains pour la littérature chevaleresque tout en leur offrant un miroir ludique et espiègle. Le monde qui en émerge ne se limite ni au judaïsme ni au christianisme, mais les intègre tous deux comme si ces distinctions n'avaient aucune importance.

Inédit dans sa forme

La maison d'édition proposera un plus grand format que celui des autres livres de l'Antilope (140x200mm), une couverture cartonnée et enrichie de dorures (bordure, titre, feuilles de l'illustration), des gravures tirées de la version complète du texte imprimé au XVIe siècle, ainsi qu'un papier (presque) aussi solide que le lien qui unit la princesse à son chevalier, du Munken print cream 80 g.

