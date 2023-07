Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 : de nouveaux moyens attendus

En juillet 2022, la Première ministre Élisabeth Borne avait esquissé les contours d'un mouvement de restitution et de réparation des spoliations de biens culturels dont furent victimes les populations juives au cours de la Seconde Guerre mondiale et des années qui ont précédé le conflit.

Au sein de ces biens culturels, des livres : au moins 5 millions auraient été spoliés par les nazis et leurs alliés en France à leurs propriétaires juifs, selon les estimations les plus courantes. D'après le gouvernement français, 2,4 millions de livres ont été retrouvés en France et en Allemagne, pour « entre 554.000 et 700.000 [...] livres ou périodiques imprimés restitués ou attribués à des personnes ou des institutions spoliées ».

Parmi les ouvrages volés, 15.000 furent « attribués à des bibliothèques publiques, tandis que des dizaines de milliers d'autres furent vendus, et parfois achetés par des bibliothèques publiques (Bibliothèque nationale, bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales) ».

Restituer et réparer

La ministre de la Culture Rima Adbul-Malak a présenté en avril dernier un projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.

Ce texte entend modifier le Code du patrimoine afin de faire sortir du domaine public les œuvres identifiées comme ayant été dérobées à des propriétaires juifs. Les documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques relèvent en effet du domaine public de la personne publique, ce qui leur confère un caractère inaliénable.

Pour lever cette inaliénabilité, une procédure de déclassement est nécessaire, assez lourde : le ministère de la Culture veut faire en sorte que « le propriétaire public puisse décider la sortie du domaine public d'œuvres s'étant révélées spoliées, quel que soit le lieu de spoliation, pendant la période nazie, entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, sans avoir à passer, pour chaque restitution, par le Parlement ».

Ainsi, pour les œuvres concernées, il deviendrait possible de les sortir des collections publiques dans le seul but d'une restitution aux ayants droit, après validation par une commission consultative indépendante, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS). Outre la restitution, d'autres modalités de réparation seraient aussi possibles, comme un « achat » de l'œuvre par l'institution publique.

De nécessaires moyens

La commission mixte paritaire (CMP) chargée d'examiner le texte issu des lectures du Parlement a rendu son rapport, signé par Béatrice Gosselin, sénatrice (Manche, Les Républicains) et Fabienne Colboc, députée (Indre-et-Loire, Renaissance).

Le document salue, d'une manière générale, la proposition du gouvernement, et se félicite à la fois de son champ d’application large et « du caractère objectif, transparent et collégial de la procédure mise en place ». La CMP s'inquiète toutefois des possibilités limitées des établissements, institutions et collectivités en matière de réparation financière : « Peu de collectivités auront sans doute les moyens de débourser une seconde fois la valeur du bien sans aide de l’État », prévient-elle.

Par ailleurs, la commission est préoccupée par les modalités pratiques de la mise en œuvre de la loi. D'une part, le recours à la CIVS est suspendu à un décret en Conseil d’État, qui doit venir en modifier les compétences et l'organisation, mais dont la rédaction reste inconnue à ce jour.

D'autre part, les moyens alloués à la recherche et l'identification des œuvres, puis à la validation de leur sortie du domaine public, doivent être à la hauteur des enjeux.

La commission estime qu’une augmentation des effectifs de la M2RS et de la CIVS s’avérera opportune afin d’éviter que l’accroissement de leur charge de travail ne se traduise par un allongement des délais de procédure ou une réduction du temps consacré à l’instruction de chaque dossier. – Rapport de la CMP

Un soutien particulier des projets de recherche sur la période et l'ouverture la plus large possible des archives participeraient aussi aux découvertes dans ce domaine. Enfin, un travail important de sensibilisation et de formation devra accompagner la loi, auprès des établissements culturels comme des collectivités territoriales. Sans oublier les publics eux-mêmes.

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Frédéric BISSON, CC BY 2.0