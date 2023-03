Bret Easton Ellis revient avec un texte étincelant, Les Éclats

Avec Tom et Susan – le couple phare du lycée – et Debbie, sa petite amie, ils forment un clan hyper fermé. Bret y occupe la place d'écrivain en herbe, ce qui lui donne la liberté de jouer avec la vérité et de mentir sur sa vie privée. Mais l'arrivée d'un nouvel élève fait voler en éclats les non-dits et les mensonges qui lient le groupe depuis toujours.

Robert Mallory est extrêmement beau et charismatique, et, assez vite, il s'insinue dans leur petit clan. Or, il a un secret. Et, pour Bret, ce secret le lie au Trawler, un tueur en série qui sévit à L. A. et qui commence à menacer Bret et ses amis par des actes violents et grotesques.

Vivant seul dans sa grande maison de Mulholland en l'absence prolongée de ses parents, terrorisé et assailli d'obsessions malsaines, Bret se met à suivre Robert. Mais peut-il se fier à son esprit paranoïaque pour affronter le danger, alors que la confrontation avec le Trawler se rapproche inexorablement ?

Porté par une écriture acérée mêlant le réalisme hypermnésique au délire d'un esprit malade, Les Éclats épouse les méandres de personnages faisant et défaisant la réalité de leur époque au gré de leurs désirs et de leurs pulsions.

Les éditions Robert Laffont proposent d'en découvrir les premières pages :

Bret Easton Ellis est l’auteur de six romans culte, Moins que zéro (1986), Les Lois de l’attraction (1988), American psycho (1992), Glamorama (2000), Lunar Park (2005) et Suite(s) impériale(s) (2010), d’un recueil d’essais et d’un recueil de nouvelles, qui ont été traduits dans 32 langues. Il vit à Los Angeles et anime le « Bret Easton Ellis Podcast » disponible sur Patreon.