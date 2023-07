Mnemos lance un label autour du jeu de rôle : Modül

« Il s’agit en l’occurrence de Trégor, le jeu de rôle du monde légendaire, une refonte complète et motorisée de Trégor l’univers medfan publié par Dragon radieux et écrit par Paul Chion dans les années 80, univers que j’avais beaucoup arpenté, bien plus jeune, à l’époque », nous explique Frédéric Weil, cofondateur des éditions Mnémos.

Trégor, pour les Bretons, fera certainement référence à l’une des anciennes divisions administratives (et religieuse), constituant un des neuf territoires de la Bretagne. Mais pour les rôlistes, il s’agit de l’un « des premiers univers de fantasy, complet et original écrit en France », poursuit l’éditeur.

« On y a mis beaucoup de nous, de notre façon de voir le JDR, de sa poésie et ses capacités à générer des histoires dont on se souvient 30 ans après », note Frédéric Weil.

La légende du jeu de rôle français des années 80, Trégor, est ainsi rééditée à travers une édition prestige élargie, encadrée par un système de jeu à la fois simple et complet. Ce vaste univers prêt-à-jouer s'adresse à tous les types de joueurs de JDR, expérimentés ou novices, où les personnages doivent faire face à des dilemmes importants et des sacrifices extraordinaires pour changer le destin tragique du monde.

Règles simples, univers riche dans un monde fantasy où la poésie est plus présente que la magie et des forces en présence qui rendront les parties plus stimulantes encore. Dans le jeu, vous endossez le rôle d'un Éveillé ou d'une Éveillée, une personnalité locale qui occupe une position au sein du conseil d'un suzerain. Ce suzerain peut être une personne réelle, une institution, une administration, une force magique, etc.

Le crowdfunding est à retrouver à cette adresse.

Pour accompagner cette publication, Mnémos a créé un label dédié, Modül. Ce dernier mettra à l'honneur la culture du jeu, créant des jeux de rôle et des jeux de société principalement basés sur les œuvres publiées par l'éditeur.