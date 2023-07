Clap de fin pour le tournage de Tu t’appelais Maria Schneider

Jessica Palud a réalisé son premier long métrage avec Revenir (2020), une libre adaptation du roman L’Amour sans le faire (Flammarion) de Serge Joncour. Elle avait alors obtenu le Prix du meilleur scénario dans la section Orizzonti à la Mostra de Venise.

Le film sur lequel elle travaille actuellement s’inspire aussi d’un livre : Tu t’appelais Maria Schneider de Vanessa Schneider est une plongée dans les années 70, la famille de l’autrice et les tourments de sa cousine. Cette actrice névrosée s’est révélée et s’est éteinte dans Le dernier Tango à Paris de Bertolucci. Ce roman biographique s'est écoulé à plus de 48.000 exemplaires grands et petits formats (donnée Edistat).

Comme le rappelle Ouest-France, le tournage du long métrage de Jessica Palud s’est déroulé en Bretagne : Château d’Apigné, Rennes, Saint-Germain-du-Pinel, résidence Oberthür... « Nous voulions un décor majestueux, typique. Je connaissais déjà la résidence Oberthür, pour avoir travaillé sur le film Le Monde d’hier », précise Marielle Duigou, productrice chez Fin août production.

« Ce film est un portrait de femme, réalisé par une femme et produit par une femme » ajoute-t-elle. « Sans être binaire, ça se ressent au calme sur le plateau. »

Après un mois de travail, le tournage s’est achevé le 30 juin. Il aura rassemblé Anamaria Vartolomei dans le rôle principal et Matt Dillon en Marlon Brando, mais aussi Yvan Attal et Marie Gillain. Anamaria Vartolomei a notamment été césarisée pour sa prestation dans L’évènement, autre adaptation, cette fois-ci d’un roman du Prix Nobel Annie Ernaux.

Le tragique d’une vie

Maria Schneider, jeune actrice de 19 ans, devient brusquement une figure emblématique du cinéma à la suite de son rôle controversé dans Le dernier tango à Paris de Bertolucci. Jessica Palud a d’ailleurs commencé sa carrière aux côtés du réalisateur, en tant qu’assistante-réalisatrice en 2003, sur son film Innocents — The Dreamers…

Malgré la renommée mondiale, la prestation de Schneider déclenche une vague d’indignation, au point d’être perçue comme un affront à la pudeur publique dans plusieurs pays. Le personnage de Jeanne, qu’elle incarne, choque le public, transformant Maria en un symbole érotique. Ce n’est qu’au moment de sa mort, en 2011, que le réalisateur du film, Bertolucci, présente des excuses tardives pour une scène de sexe particulièrement éprouvante qui a bouleversé Schneider.

Cette expérience entraîne Schneider dans une spirale infernale de drogues et de dépression. Malgré tout, elle aura d'autres rôles marquants, notamment dans Profession : reporter d’Antonioni où elle partage l’écran avec Jack Nicholson et La Dérobade de Daniel Duval. Cette œuvre lui vaut un César de la meilleure actrice dans un second rôle.

Maria Schneider / Domaine public

Alors que les rôles au cinéma se raréfient, elle se tourne vers la télévision et traverse une période de précarité. Finalement, à sa mort en 2011, l’industrie cinématographique lui rend hommage, soulignant l’humanité et la vulnérabilité qui se cachaient derrière l’actrice célèbre et controversée.

