Les éditions Auzou ouvrent leur boite à histoires

À destination des 3-7 ans, les jeunes utilisateurs retrouveront directement 3h d'aventures de Loup, Simon, Moustache, Azuro et Petite Taupe embarquées dans cette nouvelle boîte à histoire qui sortira le 13 octobre prochain.

Par la suite et via un site dédié, ils auront la possibilité de compléter ces contenus avec des titres pensés, écrits et produits pour les petites oreilles, parfois même en exclusivité audio. Pour une première connexion à la plateforme, 5 récits seront offerts.

Cette conteuse se présente dans un design simple et ludique. Elle n’émet pas d’onde et n’embarque aucun écran. En revanche, elle est faite pour être transporter facilement grâce à une anse flexible et souple, sans oublier que la boîte à héros dispose d'une veilleuse intégrée.

Il est possible de stocker jusqu’à 50h d’histoires sur la boîte à héros, pour une autonomie comprise entre 6 et 8 heures. Elle se recharge via une prise USB. Un casque audio est également disponible à l’achat, séparément.

À noter que L’école des loisirs se lance aussi dans l’aventure des boîtes à histoires, avec Max, à compter du 27 septembre. Un objet, sur le même modèle, pouvant de même contenir jusqu’à 50h d’histoires et mettant en avant les héros de la maison et ses classiques.

Les propositions de boîtes à histoire se succèdent depuis quelques années. On pourra ainsi rappeler l’existence de la fabrique à Histoires de Lunii, Merlin l’enceinte connectée des éditions Bayard et Radio France, la Yoto Player ou encore la conteuse Bookinou, pour ne citer qu’elles…