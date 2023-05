Eloge de la plage

Peu de lieux font aujourd'hui autant rêver que les plages. Coquillages et crustacés, criques, atolls, récifs, dunes entourées de falaises... Combien notre imagination est peuplée de tous ces motifs abondamment exploités par le tourisme de masse ! Tournant le dos aux cartes postales, Grégory Le Floch nous propose ici une autre approche de ce lieu idyllique toute personnelle et poétique, nourrie de références choisies. Eugène Boudin et sa plage impressionniste y côtoient la plage intimiste de Rohmer et celle amoureuse de Nanni Moretti. Sans oublier, bien entendu, Proust et ses réminiscences de berges et d'embruns. L'auteur interroge au passage l'imaginaire collectif qui a peu à peu transformé cet espace de confins au départ inhospitalier, lié à l'errance marine et aux naufragés, en simulacre moderne de paradis offert à tous. Par-delà le tableau historique, il dessine avec brio les contours d'un paysage mouvant, menacé de disparition par les aléas climatiques.