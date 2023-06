Décès du dessinateur Eddy Vaccaro à l’âge de 50 ans

Il y a un peu plus d’un mois, l’écrivaine et militante des droits civiques, intellectuelle de premier plan en Italie et Chevalière des Arts et des Lettres en France, a révélé publiquement sa maladie dans une interview accordée au Corriere della Sera : un cancer du rein de stade 4. Maintenant, elle annonce devoir suspendre les rencontres publiques pour consacrer son temps et son énergie « à ceux qu’elle aime ».