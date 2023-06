Niger : Hachette obtient un marché de livres scolaires en violation des règles

Les libraires, éditeurs et éditrices du Niger, associé(e)s et indépendant(e)s, aussi membres de l’Association internationale des libraires francophones (AILF), de l’Association d’éditeurs d’Afrique francophone subsaharienne, de Madagascar et de l’Ile Maurice (Afrilivres) et de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants (AIEI) constatent avec regret l'attribution d'un marché public passé par entente directe (source).

Et ce, pour l'acquisition de manuels scolaires et de guides (mathématiques et français) du niveau secondaire pour un montant de sept cent vingt-sept millions quatre cent soixante-trois mille trente-trois (727.463.033) Francs CFA hors taxe, avec pour attributaire provisoire Hachette Livre international (EDICEF).

L’ensemble des collectifs professionnels (association des professionnels au Niger, AILF, AIEI, Afrilivres), représentant près de 1000 maisons d’édition et librairies à l’échelle internationale, est solidaire des professionnels du livre au Niger et dénonce le procédé d'achat négocié gré à gré avec un fournisseur qui non seulement viole les règles communes de transparence des appels d'offres mais exprime un déni du rôle des libraires et éditeurs nationaux.

L’ensemble des collectifs professionnels déplore qu'une fois de plus la chaîne locale du livre ne soit pas respectée. L’ensemble des collectifs professionnels souligne la responsabilité évidente des parties prenantes des marchés – éditeurs ou diffuseurs, pouvoirs publics locaux.

L’incohérence de telles pratiques est manifeste au vu des déclarations de bienveillance et de soutien aux librairies et maisons d’édition francophones qui se sont traduites notamment par la signature de la Charte sur les usages commerciaux et logistiques (voir le document). Malheureusement, ces contradictions ne sont pas rares au sein des instances décisionnelles des grands groupes d'édition.

L’ensemble des collectifs signataires de ce communiqué rappelle aux pouvoirs publics et aux grands groupes éditoriaux que la prédation des marchés scolaires par des groupes étrangers est un frein majeur au développement d’un écosystème du livre dans les pays et assèche l’économie locale.

L’attribution des marchés du livre scolaire aux maisons d’édition locales et la vente de livres scolaires par les librairies locales est vitale pour l’ensemble de la filière du livre – et plus largement pour la préservation et le renforcement de la bibliodiversité.

Crédits photo : l'école Yantala du Niger - Amadouibrahim2, CC BY SA 4.0