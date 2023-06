Durant l'été, les bibliothèques de Paris accueillent toutes les familles

« Toute l’année, le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris propose de nombreux rendez-vous, et l’été ne fait pas exception ! Avec leur riche collection d’ouvrages, les bibliothécaires viennent à votre rencontre dans les parcs et jardins, près de chez vous, pour vous proposer des ateliers ou un moment de lecture en plein air. Je vous souhaite, à toutes et tous, un très bel été de découvertes et de lectures », assure Carine Rolland, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la culture et de la ville du quart d’heure.

Sur les 73 bibliothèques municipales, 50 d'entre elles participeront à l'événement. Dans différents endroits de Paris, notamment sur Paris Plages (Berges de Seine/4e et Bassin de la Villette/19e), le public pourra se détendre sur les tapis prévus à cet effet et trouver une large sélection de livres, d'albums, de revues et de tablettes dans les chariots. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, y compris les adultes.

Lectures, ateliers et détente, dans les parcs et jardins

Les BHLM sont des événements essentiels pour les bibliothécaires parisiens afin d'établir des liens de proximité avec divers publics, en particulier les familles, offrant un cadre unique et une approche plus intime du livre et de la lecture. En 2022, près de 9500 participants ont pris part à 343 rendez-vous organisés par les bibliothécaires.

Cette initiative de lecture publique vise à encourager la pratique de la lecture et à atteindre des publics qui ont peu de contact avec les livres. Elle met également en avant la littérature jeunesse en proposant diverses activités et rencontres lors de l'événement national Partir en livre, qui se déroule du 22 juin au 23 juillet, avec pour thème cette année la liberté.

La Ville de Paris possède un réseau de proximité exceptionnel avec 68 bibliothèques, comprenant 56 bibliothèques de prêt, 10 bibliothèques spécialisées et patrimoniales, ainsi que 2 nouvelles ouvertures à venir (James Baldwin dans le 19e et Virginia Woolf dans le 13e). Ces bibliothèques ont pour mission de favoriser l'accès à la lecture et d'offrir des espaces culturels et de loisirs, ainsi que des outils d'éducation et de découverte.

Chaque année, elles accueillent plus de 3,5 millions de visiteurs, grâce à leurs collections diversifiées, disponibles également en ligne et proposent plus de 5000 rendez-vous annuels. Elles s'engagent particulièrement en faveur du jeune public et des publics éloignés de la pratique culturelle.

De plus, elles ont développé des services novateurs et inclusifs, tels que le soutien scolaire, le prêt d'instruments de musique, les jeux vidéo et jeux de société, ainsi que des grainothèques. Elles offrent également des services spécifiques, comme 5 pôles dédiés aux personnes sourdes, des pôles pour une lecture alternative et un service de Port'âge pour les personnes ne pouvant se rendre en bibliothèque.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0