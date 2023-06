Lignes de partage : sociologie, démocratie et critique littéraire...

Sous la direction de Guillaume Gourgues, Nikos Kalampalikis et Julien Théry, une nouvelle collection a été créée pour répondre aux besoins des étudiants et des personnes intéressées par les sciences humaines. Afin de garantir une accessibilité maximale, les textes de cette collection sont concis, abordables et utilisent la police de caractère Luciole, qui facilite la lecture pour les personnes ayant des déficiences visuelles.

Lignes de partage propose deux séries distinctes. La série Essentiels présente des textes majeurs qui influencent la recherche dans un domaine spécifique, chaque texte étant accompagné d'une introduction pour situer les travaux de l'auteur et d'une ouverture vers les débats contemporains. Quant à la série Synthèses, elle offre un aperçu des notions clés dans les domaines des sciences humaines et sociales, des études littéraires et artistiques, de l'économie et du droit.

Sociologie et démocratie, par Pierre Bourdieu

Le 27 novembre 1995, l'École des hautes études commerciales (HEC) de Paris a invité Pierre Bourdieu, un sociologue renommé, à donner une conférence exceptionnelle. À ce moment-là, il était à son apogée professionnelle et a profité de cette occasion pour réexaminer certains de ses concepts clés et plaider en faveur d'une sociologie au service de la démocratie.

Mais quels sont ces concepts ? Comment la pensée de ce sociologue s'est-elle développée et a-t-elle influencé le monde intellectuel de son époque ? Ce sont les questions essentielles auxquelles Maxime Quijoux tente de répondre en se basant sur les principaux ouvrages de Pierre Bourdieu et sur sa conférence de 1995.

De son côté, Johanna Siméant-Germanos met en lumière la modernité de la pensée de Pierre Bourdieu et met en avant les outils qu'il a développés pour analyser les changements économiques, sociaux et politiques que nous vivons. Elle nous rappelle également l'importance toujours actuelle de recourir aux sciences sociales pour défendre la démocratie.

D'où vient la critique littéraire ?, par Samuel Baudry

Depuis les débuts de la littérature, pourquoi l'être humain ne se contente-t-il pas de simplement lire ? Pourquoi ressent-il le besoin de commenter, d'analyser, d'explorer, de questionner, en somme, de critiquer les livres ?

Cet ouvrage explore ces interrogations en remontant à l'Antiquité grecque et latine, en identifiant les éléments fondamentaux à l'origine de tous les discours critiques. Il parcourt l'histoire de la critique littéraire, mettant en évidence les dynamiques de dialogue, de remise en question, de stabilisation et d'opposition qui ont façonné son évolution à travers les siècles. Finalement, il aborde la période contemporaine et l'émergence d'une nouvelle forme de critique qui se démocratise, tout en marquant également la fin d'un certain discours.

L'auteur propose un panorama à la fois exhaustif et concis des différents types de critiques littéraires présents de l'Antiquité à nos jours dans le monde occidental.

