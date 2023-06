Prolifération de rongeurs dans un entrepôt Amazon : les salariés inquiets

Dans la commune de Saran, le vaste entrepôt exploité est en proie à une invasion de rongeurs, indiquent France 3 et BFMTV. « On travaille avec une boule au ventre », indique une salariée sous couvert d’anonymat. La crainte d’attraper maladies et autres aboutit à cette conclusion : « Oui, on est maltraités. Ils s’en fichent. »

Danger pour les colis ?

Des excréments et traces d’urine se retrouvent sur le lieu de travail, avec des odeurs qu’amplifient les vagues de chaleur. En outre, cette prolifération à laquelle se mêlent les souris induit des risques dans l’expédition. « Il n’est pas impossible que des clients aient reçu des articles souillés », poursuit Jean-Sylvère Guillon, membre du CSE chez Amazon ORY1. Voire, dans le plus désagréable des cas, la possibilité d’ouvrir un paquet avec un locataire inattendu…

Il n’est pas rare de rencontrer des rongeurs tels que rats et souris dans les entrepôts et les bâtiments industriels, peu importe la société ou l’emplacement en question. Les vastes installations de stockage et de manipulation de marchandises créent des conditions propices à la présence de rongeurs de par la présence de nourriture, d’accès à l’eau ou encore des zones offrant un refuge.

Une souris verte, qui courait dans l'entrepôt...

La situation n’a cependant rien d’une découverte : la direction de l’entrepôt aurait été alertée depuis plus d’un an. Des pièges ont été posés et au titre de mesure préventive, on a fait boucher des trous susceptibles de fournir aux bestioles des points d’accès. La visite de l’Inspection du Travail en décembre 2022 n’a pas non plus fait avancer la situation.

L’apparition de rongeurs coïnciderait avec les premiers temps de l’épidémie de Covid en 2021 : les premiers signalements n’auraient cependant pas fait réagir la direction. « Quand on ouvre les box pour prendre un article, on peut trouver des souris mortes, des bébés… », rapporte une salariée à France 3.

« Nous sommes confrontés quotidiennement à leurs déjections, sans même parler de l’odeur de l’urine omniprésente et de la phobie que ressentent de nombreuses personnes pour ces animaux. » Et d’ajouter : « Ils nous disent qu’il faut être patient, mais il y a des limites. » Insuffisant, poursuit le représentant du personnel auprès de BFM : « Il faut qu’ils prennent des mesures plus efficaces. »

Amazon France garantit qu’une entreprise spécialisée dans la lutte antiparasitaire a été sollicitée à plusieurs reprises pour résoudre le problème. Mais maintenant que l'infection s'est propagée à l'ensemble de l'entrepôt, l'intervention d'un dératiseur nécessiterait l'évacuation du site par les salariés et sa fermeture, le temps de traiter l'ensemble des espaces.

Auprès de La République du Centre, la direction confirme qu’aucune de ces mesures n’est à l’ordre du jour. Mais de nuancer, cependant : « La sécurité est notre priorité absolue et nous avons mis en place un système de nettoyage renforcé pour nous assurer qu’il n’y ait aucune incidence sur nos salariés ou nos clients. »

Aucun colis souillé n’aurait été livré, garantit d'ailleurs la firme...

Crédits photo © Amazon France