Un colloque sur la pauvreté avec Esther Duflo, prix Nobel de l'économie

Ce colloque se tiendra les jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023 au sein du Collège de France à Paris. L’accès en sera ouvert au public. Il s’inscrira dans le travail de plaidoyer que mène J-PAL pour des solutions innovantes et rentables à nos défis les plus pressants.

L'événement rassemblera des chercheurs, décideurs politiques, innovateurs sociaux, bailleurs de fonds, ainsi qu’un large public. Ils exploreront le rôle que joue l’utilisation des résultats probants en matière de politiques sociales et de développement dans différents contextes. Ils diffuseront aussi les meilleures pratiques mondiales en matière de politiques et célébreront les progrès accomplis grâce à des recherches rigoureuses dans la lutte contre la pauvreté.

Et enfin, ils feront le point sur le travail qu’il reste à fournir pour répondre aux défis globaux, en particulier le changement climatique.

Esther Duflo qui organise cet évènement, a reçu le Prix Nobel d’économie 2019 et occupe le poste de Professeure titulaire de la chaire Pauvreté et politiques publiques. Elle est notamment l'autrice, chez Seuil, de Repenser la pauvreté et Économie utile pour des temps difficiles (plus de 25.700 exemplaires poche et grand format, donnée Edistat).

