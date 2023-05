L'Amour, premier roman d'Alexandra de Taddeo — ou le scandale Griveaux

« Avec une plume cynique et sincère, sans aucune pudeur, Alexandra de Taddeo pose un regard tour à tour amusé et désabusé mais toujours perçant sur ses nombreuses expériences érotiques jusqu’à sa rencontre avec Piotr. Ce livre est, à coup sûr, l’un des plus audacieux de l’année », assure la maison d’édition à ActuaLitté. Car l’autrice fut celle par qui le scandale éclaboussa l’ex-porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.

L'affaire des vidéos Griveaux

Le 13 février 2020, la jeune femme aurait reçu des vidéos, à caractère sexuel, qui émaneraient du candidat La République en Marche. Des images remontant à quelques années — tous deux avaient eu une liaison —, mais que son compagnon rend publiques.

Piotr Pavlenski les communique ainsi sur son site – un geste qui mettra terme aux ambitions politiques de Benjamin Griveaux : en lice pour les élections municipales, visant la mairie de Paris, il fut contraint de retirer sa candidature.

Escapade judiciaire

La jeune femme fut mise en examen cinq jours plus tard, accusée « d’atteinte à la vie privée », mais également de « diffusion sans accord de la personne d’un enregistrement à caractère sexuel ».

L'artiste et activiste russe avait revendiqué son action comme de l’« art politique ». Les séquences s’accompagnaient, sur son site, d’un texte accusateur : des paroles aux actes, il pointait les contradictions de la figure politique.

Renvoyés tous deux par décision du 6 septembre, devant le tribunal correctionnel, ils seront donc jugés le 28 juin. Depuis les débuts de cette histoire, la romancière a toujours affirmé n’avoir pas été au courant des projets de son partenaire. Une déclaration qui a laissé les juges dubitatifs.

L'amour, au temps d'internet

Le roman ne manque pas non plus de piquant :

« Je n’étais pas impressionnée par les mots doux des uns, pas plus que par la force, les jeux d’esprit des autres. Je n’étais pas impressionnée par le charme de Mike, ni par l’ambition de John, pas plus que par la réussite d’Alexandre... Je n’étais pas impressionnée par le tableau de chasse de Jonathan, l’humour d’Isaac, la spiritualité de Tommy, la patience d’Amin. Je n’étais pas impressionnée par la grosse bite de Johann, pas plus que par les relations de Jean ou les parades de Benjamin dans les bureaux de la République. Je n’étais pas facilement impressionnable, mais Piotr m’impressionnait par le simple fait d’exister. » extrait - L'Amour, d'Alexandra de Taddeo

Tous les hommes qu’avait connus Alexandra s’étaient révélés décevants. Miralem, au lycée, et les immenses détours qu’elle faisait dans l’espoir de le croiser ; Ludovic, sa première fois brutale dans l’habitacle étroit de sa voiture ; Johann, le pseudo-agent de top models « qui n’était personne, mais prétendait être tout le monde » et qui violait ses jeunes et jolies proies ; Benjamin, l’espoir de la Macronie, qui se masturbait depuis les bureaux de la République ; Thomas, l’oiseau de nuit scatophile, ou encore Tommy, l’hypnothérapeute qui envoûtait ses patientes…

Dans les boîtes de nuit, sur les applications de rencontres ou lors d’un trajet de bus, Alexandra séduisait tous les hommes, jouait avec eux parfois, les esquivait souvent mais recherchait désespérément leur attention.

Et puis c’est la rencontre avec Piotr, cet artiste russe clivant qui n’hésite pas à se mettre en danger pour son art. D’abord sur ses gardes, Alexandra est séduite par cet être hors normes. Malgré leurs différences, le scandale médiatique et les cinq cents jours de séparation que la justice leur a imposés, le couple résiste. Car l’amour de Piotr a sauvé Alexandra de l’anémie des morts-vivants.

Un label à ressusciter

Editions Privé est un label de Michel Lafon. Fondé en 2024 (la directrice des éditions Robert Laffont, Sophie Charnavel, y était éditrice), le label publiait des enquêtes exclusives et des documents d'actualité. Mis de côté pendant un temps au profit de la maison Michel Lafon, l’avant-dernière publication fut la parodie Iconne de Natoo en 2015 et qui connut un immense succès avec près de 300.000 exemplaires vendus. La maison a décidé de faire renaître ce label pour les livres qui ne correspondent plus à la ligne éditoriale de la maison Michel Lafon.

« Nous avons pour projet de le faire renaître, et l’ouvrage d’Alexandra de Taddeo inaugure les textes que le label proposera. Audacieux, en premier lieu », poursuit la maison. Voici trois extraits du roman autobiographique, d'Alexandra de Taddeo, pour commencer.