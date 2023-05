Les classiques de Georges Simenon adaptés en BD par son fils

Une collection, Simenon, les romans durs, qui s’inscrit dans les célébrations du 120e anniversaire de la naissance de l'auteur du Train.

Les romans « durs » de Simenon, au nombre de 113, sont des textes qu’il signe sous son vrai nom à partir de 1929. Des « one shot », avec des histoires « plus noires, plus psychologiques, qui conviennent bien à la BD ».

Fromental et Bocquet aux scénarios

C’est en découvrant De l’autre côté de la frontière (2020, Dargaud), avec des dessins de Berthet et un scénario de Jean-Luc Fromental, que John Simenon aurait eu l’idée de cette collection : « Ce récit était truffé de clins d’œil à Simenon ; les personnages, ce sont des doubles de mon père, de ma mère, de mon frère. Toute l’histoire ressemblait à celles de mon père », confie-t-il au Temps.

Jean-Luc Fromental se partage le travail de scénariste des adaptation avec José-Louis Bocquet, autre passionné de Georges Simenon. José-Louis Bocquet a scénarisé le premier ouvrage de la collection, Les passagers du Polarlys, avec Christian Cailleaux au dessin. Jean-Luc Fromental le deuxième, le classique La neige était sale, avec le dessinateur Bernard Yslaire, qui paraît en août. Les deux se relaieront à chaque nouvelle parution, avec à chaque fois un dessinateur différent.

Les passagers du Polarlys est un ouvrage édité en 1932. Il suit un groupe de voyageurs à bord d’un navire de croisière en Norvège. Un meurtre se produit. Un détective privé, Willy, mène alors l’enquête, découvrant le passé trouble des passagers du bateau... Georges Simenon y déploie son talent pour créer une atmosphère sombre et oppressante, tout en explorant les aspects enfouis de l’âme humaine, et le thème de la culpabilité.

Vous ne connaissez pas La neige était sale ? Frank, le fils de Lotte, vit dans une ville d'Europe de l'Est en proie aux pénuries, au froid et à l'horreur de la guerre. Lotte est la propriétaire d'une maison close fréquentée par les forces d'occupation. À 17 ans, Frank est très familier avec les filles de la maison, étant donné qu'il a accès aux pensionnaires grâce à sa mère. Sans réel objectif en tête, Frank se laisse entraîner dans le monde du crime. Il commet des meurtres sans raison matérielle ou patriotique, tuant notamment un occupant particulièrement répugnant.

Il vole également et assassine une vieille femme qu'il connaît depuis son enfance. Au fur et à mesure, il s'enfonce dans la dépravation, seule l'image idéalisée de Sissy, sa voisine pure et éperdument amoureuse de lui, apportant une lueur d'espoir. La question se pose alors : est-ce que cet état de déchéance volontaire mènera à la rédemption ?

Deux titres par an

Les adaptations de Barrio Negro, dessinées par Javi Rey, et Les clients d’Avrenos, avec des dessins de Laureline Mattiussi, seront publiées l’année prochaine. La collection doit, pour le moment, compter 8 titres, à raison de deux par an.

Dargaud a par ailleurs édité deux des trois tomes - en février de cette année et ce 19 mai -, d’une biographie de Georges Simenon, Simenon, l’Ostrogoth. Elle raconte les années 20 de l’important écrivain belge.

José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental et John Simenon sont au scénario de ce Biopic Simenon, et Loustal est au dessin et à la couleur. Ce dernier a accepté de se remettre à la bande dessinée pour le projet.