Rentrée littéraire : Laurent Binet revient en août avec un roman épistolaire

Tout part d’un crime à Florence, au XVIe siècle. Le vieux peintre maniériste Pontormo a été assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis onze ans. L’intrigue sera entièrement tendue par la recherche du meurtrier…

Florence confidentielle

C’est le célèbre peintre et architecte, Giorgio Vasari, également considéré comme l’inventeur de l’histoire de l’art, et même du concept de « Renaissance », qui mène l’enquête.

Le roman, composé de 176 lettres - une de plus que les Liaisons dangereuses rappelle l’éditeur Grasset - prend place dans la Florence de Cosme de Médicis en 1557. Le milieu du XVIe siècle voit l’Italie constituer le terrain où s’affrontent la France et l’Espagne, les deux grandes puissances.

Le Duc de Florence doit faire face aux convoitises de la reine de France, sa cousine Catherine de Médicis, alliée à son vieil ennemi, et le républicain Piero Strozzi qui écume les environs avec l’armée du Duc de Guise...

En parallèle, la ville doit aussi se défendre des savonarolistes nostalgiques d’un ordre moral ancien. Ces derniers condamnent les nudités de Michel-Ange et de ses disciples maniéristes : « Le pape lui-même est un inquisiteur de la pire espèce, celui qui a instauré la mise à l’index des livres jugés immoraux ou dangereux. »

Donner des perspectives

Ce parti-pris d’un roman épistolaire, explique Grasset, « répond à une triple motivation : la volonté de donner davantage de profondeur aux personnages d’une part (creuser leurs motivations, et, selon un mot qui symbolise toute la révolution esthétique de la Renaissance, leurs perspectives), le goût de la mécanique de précision horlogère d’autre part, enfin le défi formel que constitue le croisement de deux genres a priori peu compatibles, et dont il existe peu d’exemples. »

Laurent Binet a été professeur de lettres pendant six ans en Seine–Saint-Denis. Son troisième roman, HHhH (85.515 ex. en grand format et 244.940 ex. en poche, données Edistat), paru en 2010 chez Grasset, lui a valu le prix Goncourt du premier roman. L’ouvrage raconte l’opération Anthropoid, tournée vers l’élimination du SS Vice-gouverneur de Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich. Depuis, il a publié tous ses romans chez Grasset.



Son cinquième roman, La septième fonction du langage (139.862 ex. en grand format et 111.450 ex. en poche, données Edistat), axé autour de la mystérieuse mort du sémiologue Roland Barthes, remporte le Prix Interallié 2015. En 2019, son texte Civilizations est lauréat du Grand prix du roman de l’Académie française 2019.

À LIRE - “La voie de la disneylandisation” pour la BnF

Il a par ailleurs publié un Dictionnaire amoureux du tennis (7675 ex., données Edistat) avec Antoine Benneteau, frère du tennisman Julien Benneteau. La septième fonction du langage (3164 ex., données Edistat) a été adapté en bande dessinée par Xavier Bétaucourt, Olivier Perret et Paul Bona en 2022, chez Steinkis.

Crédits photo : Yves Tennevin (CC BY-SA 2.0)