Bibliothèque Gulbenkian : plus de 63 000 écrits en portugais à Paris

Parmi ces 63.000 œuvres, les monographies constituent le fonds le plus important de la bibliothèque, (53.000 documents), suivi de celui des périodiques (7900 exemplaires), et le multimédia (3000 exemplaires).

Les monographies et les périodiques couvrent tous les domaines représentés au sein de l’établissement : littérature en langue portugaise, en langue portugaise traduite (en particulier en français), études littéraires, histoire, patrimoine et architecture, arts visuels et performatifs, culture contemporaine…

Des manuscrits rares

La Bibliothèque Gulbenkian possède de nombreux livres anciens, allant du XVIe au XIXe siècle, dont un ouvrage d’Aristote, Logica/Aristotelis Stagiritae, imprimé à Coimbra en 1561. On peut également citer Concordia entre estos reynos de Castilla y el de Portugal (1569), un document officiel qui scelle un accord entre les royaumes de Castille et du Portugal. Celui-ci porte sur la situation des délinquants de ces deux territoires.

L’institution a récemment initié le processus de numérisation des archives du centre culturel de la Fondation Calouste Gulbenkian, afin de pérenniser et conserver au mieux les manuscrits.

Crédits photo : Jonathan Teyssédou (Communic'Art)

Tous les mois, le fonds ancien est valorisé à travers une rubrique qui lui est consacrée dans le bulletin des nouveautés. Récemment, l’ouvrage mis en lumière était dédié au roi Dom João IV, ou Jean IV (1604-1656), et décrit toutes les pistes de développement du Portugal de l'époque.

Cette exhumation est réalisée avec un décryptage et une analyse élaborés par des spécialistes du domaine, afin d'aboutir à une meilleure compréhension de ces textes. Ce travail est notamment assuré par Ana Paula Jorge, bibliothécaire chargée de la gestion des collections.

Diffuser la culture portugaise

Le lieu rassemble des chercheurs, auteurs, curieux et passionnés autour d’expositions, de webinaires, de débats ou de formations.

Parmi ces événements, le projet Cartes de confinement/Mapas do confinamento a été mis en œuvre par les écrivains portugais Gabriela Ruivo Trindade et Nuno Gomes Garcia. Il sert de mémoire pour les générations futures. Des écrivains, artistes, illustrateurs, portugais, brésiliens, angolais, mozambicains et des quatre coins de la planète, ont participé aux différentes tables rondes organisées à l'occasion. Pendant un an et demi, ils ont échangé leurs expériences dans un monde confiné, sous couvre-feu et masqué.

Outre l’espace lusophone, la Bibliothèque Gulbenkian a lancé en 2017 une nouvelle dynamique de conférences et de séminaires auprès des professionnels de l’information, avec le cycle Carrefours de l’Information. Il propose une réflexion sur le monde des bibliothèques, de l’édition, de l’information-documentation, la méthodologie de recherche, de veille, et autour de ses différents outils.

Le projet Literanto promeut et diffuse pour sa part l’univers de la littérature portugaise et lusophone pour l’enfance et la jeunesse en France. Les écrivains sont accueillis pour des interventions ponctuelles, offrant l’opportunité de lectures singulières, accompagnées d’ateliers d’écriture et de dessin à destination des plus jeunes.

Enfin, la formation à la recherche documentaire auprès des usagers constitue l’une des missions principales de l’institution. Elle est assurée par son équipe, en coordination avec les enseignants. Ils présentent le catalogue et ses fonctionnalités, ainsi que les collections. Les étudiants travaillent à partir des articles de périodiques, ce qui les familiarise au contact direct avec les sources.

Crédits photo : Expo Gabriela Albergaria © Alejandro Erbetta - Jonathan Teyssédou (Communic'Art)