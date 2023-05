Les nouvelles voies entre traduction littéraire et création artistique

Les trois traductrices invitées, anciennes ou actuelles stagiaires de l’École de Traduction Littéraire (ETL), sont :

Marcelline Delbecq, artiste écrivaine et docteure du programme SACRe à l’École Normale Supérieure. Elle est également traductrice de l’anglais et critique d’art/littéraire. Après des études de photographie, d’art et de critique d’art aux États-Unis puis en France, sa pratique s’est peu à peu éloignée de la production plastique en tant que telle pour se concentrer sur la potentialité de l’écriture à faire image.

Sika Fakambi a traduit des œuvres de poésie, fiction et théâtre, un roman graphique, et un album jeunesse. Elle a grandi à Ouidah. Elle a réalisé cinq chroniques radio de cinq minutes à la fin de l’émission « Les Nouvelles Vagues ». Elle a participé à un podcast en captation brute, réalisé par Les Missives au festival Hors Limites pour une expérience d’improvisation lisière, entre textes, voix, musique, images, mémoire(s) et création scénique.

Ancien.ne élève de l’ETL (2019), Aude Fondard écrit danse et traduit de l’anglais, l’allemand et le grec moderne depuis 2012. Quand iel ne lit pas des romans, iel chorégraphie des pièces à partir de poèmes. Aude est responsable artistique de Compagnie Amako ! et artiste associé(e)s à la manifestation poétique marseillaise Oh ma Parole !

