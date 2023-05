Petit Futé lance une nouvelle collection : Durable et Responsable

Cette nouvelle collection met en avant le patrimoine naturel, historique, culturel, gastronomique et artisanal en France tout en privilégiant les acteurs locaux engagés dans une démarche vertueuse.

La collection Durable et Responsable du Petit Futé se construit grâce à 3 axes principaux :

– La découverte d’un territoire : mieux cerner les problématiques et solutions apportées ou envisagées. Une approche locale enrichie de données techniques plus spécifiques et de son rapport à des problématiques nationales. Plusieurs univers sont explorés : les paysages, le monde animal et végétal, le patrimoine construit, les hommes, leurs savoir-faire et savoir-être.

– Les balades : pour aller à la rencontre des différents univers présentés dans la première partie. Détaillées et proposées en version fiche cartographiée. On retrouve dans cette partie : où se loger, se restaurer, se cultiver, trouver de bons produits...

– L’éco-voyageur ou comment passer à l’action : adopter dans son quotidien une consommation plus modérée et donc, plus responsable.

Crédits photo : Petit futé