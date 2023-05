Que nous apprend le Perceval de Wolfram von Eschenbach ?

Au cours de leur socialisation, les êtres humains intègrent en permanence des valeurs qui doivent être examinées, élargies ou abandonnées au fil de leurs expériences de vie.

Un récit initiatique

Christiane Haid, responsable des sections des belles-lettres et des arts plastiques au Goetheanum, voit dans le Perceval de Wolfram von Eschenbach une œuvre porteuse de questions actuelles : « Ce que Perceval traverse est devenu aujourd‘hui un nouveau défi : apprendre à faire preuve d‘empathie envers soi-même et son propre environnement (sortir de la tumbheit), supporter l‘échec et la solitude (gérer le zwîvel) et finalement, après errements et luttes intérieures, parvenir à une adéquation entre soi et le monde (saelde) ».

C‘est sur cette base que le nice héros des origines mûrit et devient un individu libre, capable d‘assumer des responsabilités et de diriger une communauté.

Après la mise en scène du Parsifal de Richard Wagner au Goetheanum sous la direction de Jasmin Solfaghari au printemps 2023, c‘est au tour du Perceval de Wolfram von Eschenbach d‘inspirer notre regard sur l‘être humain dans son potentiel de développement psychique et spirituel.

Les images et tableaux médiévaux de Wolfram s‘articulent autour du Graal. Sa complexité se révèlera à travers l‘interdisciplinarité des approches scientifiques et artistiques lors de la rencontre sur La quête du Graal de Perceval organisée au Goetheanum.

Perceval & Feirefils, un nouveau récit du Graal est une composition pour cordes et ensemble de percussions avec voix solo, violon et tambour africain. Cette œuvre qui sera dirigées par Emmanuel Vukovich réinterprète les valeurs de collaboration, de communauté et d‘intégralité et relie différents langages musicaux dans un cadre interculturel.

Avec son programme Wegspuren, la troupe d‘eurythmie du Goetheanum présentera de son côté différentes facettes d‘expériences biographiques.

Rencontre (en allemand et en anglais) La quête du Graal de Perceval, du 26 au 29 mai 2023, Goetheanum.

Première Perceval & Feirefils, le 26 mai 2023, à 20h au Goetheanu.

Exposition Les aspirations de Perceval et les souffrances d‘Anfortas, peintures d‘artistes hongrois et suisses, du 10 au 29 mai 2023 au Goetheanum.

Crédits photo : Universitätsbibliothek Heidelberg / Domaine Public