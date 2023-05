De Bristol à Tricky, deux livres proches, trop proches ?

Depuis la parution de Tricky, antistar superstar, fin mars 2023, Melissa Chemam ne décolère pas. Autrice et journaliste, elle a publié en 2016 En dehors de la zone de confort aux éditions Anne Carrière, consacré à la ville de Bristol, à son histoire et à ses multiples artistes, de Massive Attack à Banksy, en passant par un certain Tricky.

Elle estime que Florine Delcourt, autrice de Tricky, antistar superstar, a récupéré dans son ouvrage « des bouts de phrases, qui sont copiées, raccourcies et recollées. Elle reprend aussi exactement le même plan, la même structure, et les mêmes intertitres que mon livre. Et surtout elle reprend toutes mes idées... Comme si mon point de vue sur Bristol, mes analyses sur son multiculturalisme et son histoire politique, étaient des points factuels », détaille-t-elle auprès d'ActuaLitté.

Sur les réseaux sociaux, l'autrice dénonce un « plagiat en mosaïque », qui consiste en une reprise directe de parties d'un texte, modifiées ou non, pour exprimer une idée similaire à l'original.

Pour sa part, Florine Delcourt pointe une « attaque diffamatoire » de la part de Melissa Chemam, dont elle cite à deux reprises le travail dans son propre livre — dans le texte lui-même et au sein de sa bibliographie. Les deux autrices avaient échangé, via les réseaux sociaux, avant la parution de Tricky, antistar superstar.

Polémique et action juridique

Contacté, Benjamin Fogel, fondateur des éditions Playlist Society, indique avoir « toute confiance dans le travail de Florine Delcourt — compte tenu des interviews, des 169 notes de bas de page, des sources et des éléments disponibles via le QR Code à la fin du livre ».

La maison a fait appel à « un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle pour étudier les deux textes », pour « ne pas être juge et parti ». Dans un communiqué, rédigé après cet examen, Playlist Society s'inscrit « en faux » contre les accusations et regrette « les procédés mis en œuvre pour [les] partager ».

S’il n’est pas question pour nous de laisser la réputation de Florine Delcourt et la nôtre être injustement ternies, nous refusons de nourrir une telle polémique via les réseaux sociaux. Si la situation devait persister, nous avons donné pour instructions à nos avocats d’introduire toute voie de droit susceptible de nous rétablir dans nos droits. - L'équipe Playlist Society

Stephen Carrière, directeur des éditions Anne Carrière, interrogé par ActuaLitté, souligne : « En l’absence de toute action juridique, ma position de directeur des éditions Anne Carrière ne me permet pas de commenter. »

Contrefaçon ou non ?

Auteurs et éditeurs le savent : le plagiat, ou plutôt le délit de contrefaçon (article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle), reste difficile à caractériser. Il faut notamment démontrer la faute du plagiaire, en mettant en évidence des emprunts, la copie formelle ou encore la volonté de dissimuler la récupération d'éléments, mais aussi établir le préjudice.

Le face-à-face entre les deux autrices et les deux éditeurs risque donc de se prolonger, en l'absence de plainte formelle. Le livre de Melissa Chemam, depuis sa parution en 2016, s'est écoulé à près de 2000 exemplaires. Celui de Florine Delcourt approche de la centaine d'exemplaires vendus.

Melissa Chemam envisage une action en justice, mais précise : « [P]our l'instant mes conseils me disent que l'enjeu n'est pas judiciaire, car son livre ne se vendrait que très peu (moins de 100 exemplaires, apparemment). Donc l'enjeu est plutôt moral, et selon eux, il vaudrait mieux créer une discussion sérieuse sur les problèmes du parasitisme, de l'appropriation et de l'exploitation du travail d'autrui. »

Photographie : les couvertures d'En dehors de la zone de confort et de Tricky, antistar superstar