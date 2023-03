Depuis les années 1990, Tricky compte parmi les créateurs majeurs de la musique contemporaine. De ses premiers pas aux côtés du collectif Wild Bunch, puis de Massive Attack, à sa carrière en solo, le musicien a traversé les décennies en s'appliquant à casser les barrières entre les genres. Pierre angulaire du mouvement trip-hop, il refuse d'être réduit à une étiquette. Né dans le quartier de Knowle West, à Bristol, ville d'Angleterre au passé sanglant, Tricky défie les modes sans jamais revoir ses prétentions à la baisse, ou s'accommoder de rôles à contre-emploi. En constante mutation, sa créativité réside dans l'audace et la prise de risque. Nourri d'entretiens avec le musicien, Tricky, antistar superstar revient sur l'oeuvre de cet antihéros irascible et imprévisible, dont les albums sont des havres de résistance, et les chansons, des appels à la liberté.