Webtoon : piccoma souffle sa première bougie

Les internautes sont ainsi de plus en plus friands de smartoon, aussi appelés webtoon. Ces bandes dessinées optimisées pour la lecture sur téléphone attirent un public de plus en plus important. En un an, plus d’un million de lecteurs réguliers ont rejoint la version française de piccoma. Ils lisent des centaines de séries qui rassemblent déjà plus de 30.000 épisodes.

Certaines séries rassemblent déjà des centaines de milliers de fans comme la romance fantasy La vraie, c'est moi, lue par 140.000 utilisateurs de l’application. Ou, l’incontournable manga One Piece, avec 130.000 lecteurs. On retrouve également le phénomène webtoon Solo Leveling, déjà lu par plus de 115.000 lecteurs et dont piccoma propose la suite en exclusivité depuis le 3 mars.

L’application publie plus d’une nouvelle série par jour. Parmi ces nombreuses nouveautés, les lecteurs se passionneront sans doute pour Pick me up, une série inédite créée par les studios de Solo Leveling dont la sortie est prévue pour fin avril.

Le développement de l’application s’est fait en partenariat avec les maisons d’édition françaises Glénat, Ki-oon, Kurokawa, Maho et Pika. À leurs côtés, l’application a pour objectif d’encourager le public à lire plus et plus souvent, en proposer un format intuitif et moderne.

Dans cette première année, piccoma s’est aussi investi dans la scène culturelle française. En devenant le sponsor officiel de Japan Expo 2022, piccoma a démontré son intérêt pour le premier événement culturel en France. À cette occasion 60.000 festivaliers sur les 300.000 présents, sont venus à la découverte de piccoma et ont joué à sa chasse aux trésors dans les stands des éditeurs partenaires. Ce partenariat avec le festival est reconduit cette année et en 2024.

Par ailleurs, piccoma travaille régulièrement avec l’Accor Arena, notamment pour les concerts de Blackpink en décembre 2022 et d'Ateez en mars 2023.

Crédits photo : Solo Leveling