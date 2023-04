Peter Usborne, fondateur de la célèbre maison d'édition, est décédé

La triste nouvelle a été annoncée par un communiqué de presse du groupe Usborne. Il rend hommage « au véritable génie » et à l'« intelligence » de Peter Usborne, qui « n’avaient d’égal que sa détermination à rendre les livres accessibles à tous les enfants ». La maison a également souligné son « énergie d’enfant » et sa « curiosité qui illuminait toutes les pièces dans lesquelles il entrait ».

Il plaisantait toujours sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de mourir, et nous espérions tous qu’il lui resterait encore de nombreuses années à vivre. Nous trouvons du réconfort dans le fait qu’il aura eu une vie bien remplie jusqu’à la fin. Il a passé sa dernière journée hier au bureau avec notre distributeur HarperCollins pour discuter de notre développement commercial aux États-Unis qui l’animait tant. Il s’était rendu à son cher bureau en métro, comme il le faisait toujours. Il vivait sa vie comme il l’avait toujours souhaité. - Communiqué de presse de Usborn Publishing. Nicole Usborne, fille de Peter Usborne et directrice générale de la maison d’édition.

Premiers pas dans le journalisme

Avant de s’intéresser aux écrits pour enfants, Peter Usborne a été le cofondateur et premier directeur général du magazine satirique Private Eye, né en 1961. Ce journal se dotait de couvertures à l’humour acide et anticonformiste, qui détournait des photographies.

En 2017, il montrait ainsi la Reine Elizabeth II en train de signer une pétition contre la venue de Trump, avec le commentaire : « Il y a quand même des limites ». Environ 70.000 lecteurs profitent de ce titre bimensuel, particulièrement populaire outre-Manche.

L’aventure Usborne

Peter Usborne a pris son envol pour fonder Usborne en 1973, quand il a su qu’il allait devenir parent. Il estimait que ce travail était la continuation de son rôle familial. Sa fille Nicola Usborne a ensuite rejoint l’entreprise pour la diriger aux côtés de son père.

Usborne est basée à Londres, c’est l’une des plus grandes maisons indépendantes pour la jeunesse du monde. Elle a notamment été récompensée par les prix Children’s Publisher of the Year en 2012 et aux British Book Awards en 2020.

Plus de 12.000 titres du groupe sont commercialisés à l’international comme Contes de filles intrépides et incroyables des mythes grecs (2022, Rosie Dickins, Susanna Davidson, Josy Bloggs. Trad. Nathalie Chaput), Qu’est-ce qu’il m’arrive ? (2007, Susan Meredith. Trad. Claire Lefebvre) ou Les licornes (2019, Fiona Watt. Trad. Véronique Duran). Les ouvrages sont traduits dans plus de 137 langues.

Comme le rappelle le journal The Independent, Usborne Publishing soufflait sa 50e bougie cette année.

En février 2023, Peter Usborne a reçu le titre de « Commandant de l’ordre de l’Empire britannique » des mains du roi Charles III au château de Windsor. Il avait été officiellement récompensé par feu Elizabeth II en 2022. En 2011, il avait déjà distingué comme « Membre de l’Ordre de l’Empire britannique », pour les services rendus à sa patrie.

Crédits photo : Usborne - Youtube