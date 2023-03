Le prêt numérique en bibliothèque après la pandémie

Giulio Blasi, PDG de Horizons Unlimited, la société qui gère MLOL, a rappelé pendant la rencontre que selon les dernières données de l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), 90% des bibliothèques de lecture publique ont une collection de moins de 50.000 titres. Pourtant, le catalogue MLOL offre une base de 80.000 titres.

Cela est probablement dû au fait que les éditeurs mettent à disposition leurs titres sur MLOL plus rapidement que dans les bibliothèques physiques. Elles repèrent souvent les nouveautés avec un certain retard par rapport à leur parution en librairie.

En général, l’analyse des données du MLOL doit tenir compte d'au moins deux facteurs. D'une part, le pic d'utilisation du service en 2020, à l'occasion de la pandémie. Et d'autre part, la grande réduction, en 2020 et 2021, de l'accès aux bibliothèques publiques. En effet, seuls 7,4 % des Italiens fréquenteront les bibliothèques en 2021, contre 15,3 % en 2019.

Il faut également garder à l'esprit que le marché du livre numérique en Italie n’est pas en croissance, comme le montrent les données de l’AIE.

Le prêt physique reste très majoritaire en Italie

Par rapport à l'année précédente, en 2022, le prêt des contenus proposés par MLOL (service kiosque, livres électroniques et audio, films...) a diminué de -6,5 %. En l'occurrence, la consultation du service kiosque et le prêt de livres électroniques, les deux principaux produits de MLOL, sont stables (-0,7% et -2,8%).

En 2022, MLOL affiche 319.000 utilisateurs uniques (+2,86 % sur 2021, +64,4 % sur 2019) et 18,5 millions de connexions (-9,9 % sur 2021, +90,4 % sur 2019). Toutefois, les utilisateurs numériques représentent près de 7% des utilisateurs physiques, avec de fortes variations territoriales. Dans les régions du nord, les utilisateurs numériques représentent 7-10 % du total contre 0,4-2 % dans le sud. Val d'Aoste (20,74 %), Émilie-Romagne (9,27 %) et le Trentin-Haut-Adige (8,43 %) sont parmi les régions les plus adeptes du format numérique.

Par ailleurs, chaque utilisateur accède à la bibliothèque 5,7 fois par an contre 66,4 connexions à MLOL. Il est cependant difficile de comparer des pratiques aussi différentes...

Une situation très diversifiée en Europe

Comment se porte le prêt numérique en Europe ? Giuseppe Vitiello (directeur d'Eblida, European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) a présenté une étude appelée First European Overview on E-lending in Public Libraries menée dans 9 pays. Elle a montré que même au Danemark, le pays qui a obtenu les meilleurs résultats, le prêt numérique est encore 3 à 4 fois inférieur au prêt traditionnel. Tandis que dans le reste des pays européens, on constate une nette sous-performance du prêt numérique, qui est des centaines de fois inférieur à la pratique physique.

L'Allemagne et les pays scandinaves sont les rares territoires à pouvoir concurrencer les États-Unis sur ce front. 25 % de l'ensemble des prêts en Allemagne sont numérisés et dans la seule région de Berlin, par exemple, sont prêtés deux fois plus de livres numériques que dans toute la péninsule italienne.

Prêt numérique = bibliodiversité ?

Giovanni Solimine (professeur de bibliothéconomie à l'Université La Sapienza de Rome) a effectué une comparaison entre le prêt analogique et le prêt numérique. Elle montre comment les bibliothèques numériques pourraient être en mesure de garantir une plus grande bibliodiversité. On a déjà vu en effet qu’elles peuvent garantir une offre plus variée et à jour.

L'analyse, menée sur 30 millions de prêts physiques effectués en 2018-2019, montre comment ces bibliothèques peinent à suivre la dynamique du marché. En effet, le classement des livres imprimés les plus empruntés est, d'une certaine manière, toujours en retard sur celui des best-sellers. Il faut des mois avant qu'un best-seller ne devienne un livre le plus emprunté. Cela, car l’arrivée du livre en bibliothèque n’est pas immédiate et elle n'en prendra qu'1, 2 ou maximum 3 exemplaires.

Cependant parmi les ouvrages les plus appréciés figurent de nombreux best-sellers : Elena Ferrante vaut 6 % du total des prêts. C'est souvent de la fiction, notamment des policiers ou des séries.

Enfin, les 100 livres fournis le plus souvent en version imprimée, note Giovanni Solimine, représentent 4 % du total des prêts alors qu'en version numérique, ils dépassent 10 %.

Crédits photo : Biblioteca Medicea Laurenziana