Elena Gianini Belotti, “notre” première lecture féministe

Sa quatrième de couverture commence ainsi : « [Le livre] est une analyse, fondée sur de très nombreuses observations de la vie de l’enfant selon qu’il est un garçon ou une fille, et l’étude des fondements d’une éducation qui se transmet à l’identique, de manière presque inconsciente, automatique. L’auteure montre comment cette dernière est le résultat de toute une série de conditionnements passant par les jeux, les jouets, la littérature enfantine et critique les méthodes pédagogiques, le manque presque total de préparation des enseignants, les rapports toujours faussés de ces derniers avec les enfants. »

Succès immédiat, tant en France qu’en Italie. Travaillant dans le domaine de la puériculture, Elena Gianini Belotti dirigera le Centro Nascita Montessori (Centre des naissances Montessori) de Rome, de sa création, en 1960, jusque dans les années 1980.

Comme écrivaine, elle alternera (et combinera) essais et narrations, publiant une dizaine d’ouvrages toujours nourris de considérations sociopédagogiques évocatrices et stimulantes. Deux titres traduits en français, parmi d'autres : Courrier du cœur (éditions Des femmes, 1981, traduit par Raymonde Coudert) dans lequel Elena Gianini Belotti revient sur son expérience de chroniqueuse de la revue mensuelle Noi donne (Nous les femmes) publié par l’Union de la femme italienne.

« J’avais toujours détesté le courrier du cœur des journaux féminins. J’avais peur de ce qui pourrait remplir l’espace de la rubrique, peur de devenir une sorte de “Madame Bonheur de gauche”. Je sous-estimais ainsi, et de beaucoup, ce que les femmes pourraient me dire. »

Dans Avant le repos (Do éditions, 2020, traduit par Christine Lau), l’écrivaine raconte le tragique destin d’Italia Donati, jeune enseignante de Toscane, qui, harcelée par des rumeurs mensongères, sera victime de l’obscurantisme de la fin du XIXe siècle.

« Comme écrivaine, Elena Gianini Belotti se distingue surtout quand elle est aux prises avec les extrêmes existentiels (les enfants, les personnes âgées) dont elle saisit la poésie, la liberté et la désolation. Ses essais, qui amusent et fascinent, sont toujours animés par un ton narratif, et ses romans, qui éduquent, sont toujours tissés et nourris de pensées sociopédagogiques » (Ernestina Pellegrini, pour le Dictionnaire universel des créatrices).

La collection « Du côté des petites filles » que créeront les éditions Des femmes accueillera vingt-huit albums entre 1976 et 1980. Un dernier propos pour la route : « Qu’est-ce qu’un garçon peut tirer de positif de l’arrogante présomption d’appartenir à une caste supérieure, du seul fait qu’il est né garçon ? La mutilation qu’il subit est tout aussi catastrophique que celle de la petite fille persuadée de son infériorité du fait même d’appartenir au sexe féminin. » (Elena Gianini Belotti)

