Au moins 65 millions de livres jeunesse vendus en France en 2022

Une dynamique à peine entamée par un contexte moins favorable : l'édition jeunesse reste un moteur particulièrement puissant de l'industrie française du livre, d'après les chiffres publiés par GfK ce 29 novembre.

65,1 millions de livres jeunesse (illustrés, romans, BD jeunesse, hors BD de genre et mangas) ont ainsi été vendus entre janvier et octobre 2022, avant la période faste que représentent habituellement les fêtes de fin d'année. Le chiffre d’affaires atteint 601,3 millions € selon les données GfK Market Intelligence, en recul de 13 % en volume et 9 % en valeur par rapport à janvier-octobre 2021.

Notons que ce recul est sensiblement comparable à celui de l'édition pour son ensemble, sur l'année 2022. Année d'élection présidentielle, de guerre en Ukraine, de forte inflation et de crise énergétique, autant de facteurs qui, d'après les analyses, auraient pu avoir un impact plus important sur les résultats de l'édition. Finalement, les différents reculs économiques identifiés seraient surtout imputables à l'effet de comparaison avec 2021, année hors norme pour l'édition.

Rappelons toutefois que tous ces chiffres sont des moyennes et approximations, qui masquent des réalités bien plus contrastées selon les éditeurs.

Le marché du livre jeunesse est par ailleurs dominé par les licences : à elles seules, quatre pèsent pour près de 6 millions d'exemplaires vendus. Il s'agit de Mortelle Adèle, Monsieur Madame, T'choupi et Harry Potter. De fait, tous les titres du top 10 proposé par GfK relèvent de séries déjà bien installées dans le paysage éditorial. Le panéliste y ajoute Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry et Vendredi ou la vie sauvage, de Michel Tournier, deux indémodables classiques.

Dans le détail des ventes jeunesse, le livre illustré en représente 55 %, suivi du roman jeunesse (27 %) et de la BD jeunesse (18 %). Seule cette dernière catégorie est en hausse, de manière assez forte par rapport à 2019 : + 25 %.

Ces résultats impressionnants de l'édition ne doivent pas non plus occulter les difficultés des auteurs de ces livres pour obtenir un partage de la valeur plus équilibrée. La Lettre A apprend ainsi que le ministère de la Culture vient d'« enterrer » une étude du cabinet EY sur la littérature jeunesse et la rémunération des auteurs, en raison d'un manque de collaboration des éditeurs français pour le partage de leurs données.

Interrogé, le ministère de la Culture n'a pas encore répondu à nos questions.

Photographie : le SLPJ de Montreuil (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)