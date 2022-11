Deux inédits de Cavanna pour le centenaire de sa naissance

Les Nouvelles Éditions Wombat proposent un « événement Cavanna » au sein de leur collection « Les Intempestifs », destinée à offrir un autre regard sur l'histoire. Et quel regard, lorsque l'on parle de François Cavanna : forcément impertinent, mais aussi toujours complice des lecteurs et lectrices...

Les couvertures des deux ouvrages inédits sont réalisées par Willem, dont le dessin si particulier avait été découvert et porté par Cavanna lui-même.

Le dernier qui restera se tapera toutes les veuves réunira les nécrologies signées Cavanna dans les pages de Charlie Hebdo entre 1969 et 2013, précédées par une préface de Delfeil de Ton. L'anthologie permettra de (re)découvrir les nécro de De Gaulle, Mesrine, Lady Di, Brassens, Sartre, Coluche, Choron, Topor, mais aussi celles d'anonymes ou d'animaux...

« Révolté toute sa vie contre l’idée même de la mort, Cavanna signe ses “nécrologies” d’une plume caustique et irrévérencieuse, comme autant de prétextes à méditer sur l’illusion de la puissance, l’absurdité de la vie et la connerie humaine, avec une lucidité radicale, parfois bouleversante. Parcourant près de cinquante ans d’histoire, cette anthologie originale fait résonner avec une puissance poignante la voix et le style de Cavanna. »

L'autre titre des Nouvelles Éditions Wombat, Stop-Crève suivi de C’est pas fini ! est postfacé, cette fois, par Lionel Simonneau, et constitue un autre recueil figurant François Cavanna contre la faucheuse. Ici, par des entretiens avec des biologistes, des lectures diverses et ses propres réflexions, l'auteur développe un questionnement autour de la mort et d'éventuelles échappatoires... « Avec gravité et virulence, Cavanna s’attaque à l’ultime tabou et invite à changer notre manière de penser », assure l'éditeur.

Les deux titres seront en librairie le 20 janvier 2023.

Issu d’une famille franco-italienne de Nogent-sur-Marne, François Cavanna (1923-2014) débute comme dessinateur humoristique à l’orée des années 1950, après avoir connu la désolation de la Seconde Guerre mondiale. Avec le futur Professeur Choron, il lance en 1960 le sulfureux mensuel d’humour « bête et méchant » Hara-Kiri, s’entourant d’une équipe de talentueux artistes (Fred, Reiser, Cabu, Gébé, Topor, Wolinski...). Sa version hebdomadaire, L’Hebdo Hara-Kiri, interdite en 1970, donnera naissance à Charlie Hebdo.

Devenu le principal chroniqueur de ces journaux, il se révèle au grand public comme un écrivain majeur avec ses récits autobiographiques Les Ritals (1978) et Les Russkoffs (1979, prix Interallié), cycle conclu avec le posthume Crève, Ducon ! (2020). Il signera au total plus de soixante livres, aussi percutant dans le texte d’humour (L’Aurore de l’humanité), le roman historique (Les Fosses carolines) et l’essai (Lettre ouverte aux culs-bénits).

Son humanisme et son rationalisme, sa verve et son humour, sa lucidité et ses « coups de sang » (en faveur du pacifisme, de la laïcité, de l’écologie et de la défense des animaux...), enfin sa lutte incessante contre la bêtise auront marqué plusieurs générations de lecteurs.