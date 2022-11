Les éditions du Souffle d'Or et Yves Michel ont besoin de soutien

« Aujourd’hui, notre situation est critique », affirment Marion Ducasse, chargée des relations presse et salons, et toute l’équipe du Souffle d’Or. L’explosion des coûts du papier, de l’impression, des frais de transport et la baisse de la fréquentation en librairie ne cessent de mettre à l'épreuve les éditeurs indépendants. « Nous sommes durement impactés et nous avons besoin de soutien. »

Depuis 39 ans, Le Souffle d’Or affirme défendre une démarche éthique et environnementale « en cohérence avec les valeurs défendues dans nos livres ». Par exemple, plus de 80 % des livres sont imprimés à moins de 800 km des lieux de stockage. Ils sont produits majoritairement en France et en Italie. Les livres invendus ne partent pas au pilon, mais dans des circuits de don.

Si la somme atteint 25.000 €, les revenus ainsi récoltés permettront de payer la fabrication des livres des deux marques de la maison, maintenir les salaires des huit personnes qui œuvrent à faire vivre la structure, mais également de rémunérer les illustratrices et illustrateurs, les imprimeries et les autrices et auteurs pour leurs droits.

Au-delà, la maison et ses deux marques pourront commencer à couvrir les frais des livres à paraître en 2023. Il reste un peu plus de deux semaines pour participer à la campagne de financement participatif.