Lecture : livre papier ou liseuse et ebook, qui est le plus écologique ?

« Nous pouvons, d’une part, profiter aujourd’hui quasi instantanément d’une multitude de contenus médias, jeux, musiques, lectures que nous téléchargeons ou “streamons” sur nos smartphone, tablette ou écran et se passer d’une collection de supports physiques », indique Raphaël Guastavi, directeur adjoint de la direction Économie Circulaire de l’ADEME.

« D’autre part, ces services numériques nécessitent également des équipements — en grande partie invisibles pour l’utilisateur final — pour fonctionner. Il s’agit notamment d’équipements multi-usages qui nécessitent d’être connectés aux réseaux de télécommunication et Internet pour le transit continu des données vers les centres de stockage et de calcul. »

Liseuse et ebooks

« Cette étude ne permet pas de conclure de façon globale que les services culturels numériques sont meilleurs que leurs alternatives physiques. L’impact environnemental d’un service culturel, qu’il soit digital ou physique dépend en partie de l’intensité d’usage qui en sera fait », précise l’Ademe en introduction. Et pour cause, en matière de lecture numérique, les éléments permettant de calculer l’impact environnemental d’une liseuse en matière d’emballage sont extrapolés à partir du modèle… de la chaîne hifi. Certes, pas véritablement raccord…

En outre, le modèle choisi pour l’analyse est celui de Kobo, la Clara HD 8 Go. Concernant l’emballage, donc, c’est la chaîne hifi qui sert de référence, attendu que cette dernière est nettement plus volumineuse qu’un lecteur ebook. L’étude applique un ratio massique, mais sans en préciser les contours. Pour autant, la liseuse étant produite en Chine et à Taiwan, elle outrepasse les recommandations pour les produits manufacturés hors Europe (500 km en camion, max, or la distance en bateau est de 21.550 km depuis la Chine).

À tout moment, donc, la liseuse représente une solution assez peu verte. Pour ce qui est de l’utilisation, les données concernant la Kobo sont confidentielles donc inexploitables. En revanche, pour les usages, il est avancé que la liseuse devient intéressante dès lors qu’elle permet de lire plus de 10 ouvrages par an. Cela, dans l’hypothèse où les livres papier sont neufs et jamais réutilisés.

Les éléments sont totalement renversés dès lors qu’un livre imprimé est utilisé à deux reprises, puisque la liseuse implique alors la lecture de 20 titres par an. « Ces résultats peuvent aussi s’exprimer sans faire d’hypothèse sur le nombre d’années d’utilisation de la liseuse : il faut atteindre 50 livres pour que chaque livre supplémentaire ait moins d’impact carbone que le format papier neuf, et davantage encore si l’on prend pour comparaison la lecture d’un livre d’occasion », note l’étude.

Problème : si l'appareil de lecture est au coeur de l'enquête, rien n'est avancé concernant les fichiers eux-mêmes, leur téléchargement (donc le stockage sur serveurs, etc.).

Du papier à foison

En comparaison est pris l’exemple d’un ouvrage de 300 pages. Ce dernier contient deux types de papier : l’un pour le corps du livre, l’autre pour la couverture. Le premier est un papier non couché, de faible grammage — mais la feuille de papier ne peut être recyclée qu’entre 5 et 7 fois. La seconde en revanche est un papier couché, au grammage plus important.

L’encre est également prise en considération – mais la distinction aurait impliqué de pouvoir comptabiliser bande dessinée (moins de pages, plus d’encre et de couleurs) et d’autres types d’ouvrages.

Pour ce qui est de l’emballage et du transport, le livre représenterait une solution intéressante pour le respect de l’environnement — en regard de la liseuse. Mais la fin de vie d’un roman de 300 pages reste une véritable inconnue : le recyclage concernerait 60,5 % des titres, l’incinération ou la mise en décharge 39,5 %.

Si la question du streaming est amplement développée pour la musique et la vidéo, le livre est exclu de ce segment, alors que l’offre existe bel et bien. Seule l’idée de désactiver la transmission de données durant la lecture, pour les liseuses, évoque rapidement le sujet.

L’Ademe conclut son étude sur une série de 15 actions destinées aux décideurs politiques, avec, en tout premier lieu, un effort pédagogique auprès des consommateurs. Pour les utilisateurs, quelques conseils de bon sens reviennent, mais résolument rien pour les lecteurs.

L'intégralité de l'étude est disponible à cette adresse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0