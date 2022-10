La bibliothèque, modèle d'un “renouvellement de la relation à la culture” ?

Centrée sur les élus et élues à la culture, l'étude de l’Observatoire des politiques culturelles permet notamment d'observer les relations entre l'État et les collectivités territoriales dans ce secteur, mais aussi « les compétences et les ressources requises pour l’exercice de leurs missions », ou encore « la manière dont la politique culturelle s’inscrit dans le maillage territorial ».

Sous la direction de Jean-Pierre Saez, politologue, et Emmanuel Wallon, professeur de sociologie politique (Paris Nanterre), l'équipe de recherche compte également Vincent Rouillon, rédacteur et chargé d'études pour la FNCC, et Mathias Valex, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication (Lumière Lyon 2).

Depuis le début des années 1990, la compétence culturelle des collectivités territoriales se met principalement en œuvre dans un cadre intercommunal, qui amène nécessairement plusieurs élus à la culture à collaborer. Un exercice « chronophage et énergivore », indique l'un des élus interrogés par les auteurs, pour lequel « nouer des relations de confiance » est primordial, ajoute-t-il.

Pour nouer ses relations et engager une discussion constructive, alliant les politiques culturelles communales et celles de l'entité intercommunale, la lecture publique fut un terrain particulièrement propice : la lecture publique, qualifiée de « socle de base de toute politique culturelle » par les auteurs de l'étude, peut fédérer de manière consensuelle les différents élus.

La plupart des élus à la culture se montreront en effet sensible à l'idée d'une démocratisation de la lecture : si les participants à l'enquête de l’Observatoire des politiques culturelles sont a priori particulièrement motivés, ils notent toutefois le « mode conflictuel » récurrent des élus d'extrême droite, pour qui « la culture est une perte d’argent ». Au cours de leur histoire, les bibliothèques françaises ont d'ailleurs pu constater la dure réalité de cette caractéristique.

Démocraties culturelle et participative

D'autres retours d'expériences d'élus et élues interrogés dans le cadre de l'enquête renseignent sur le statut particulier des établissements de lecture publique au sein de la politique culturelle des collectivités territoriales. En matière de coconstruction et de participation des habitants à la vie culturelle, les bibliothèques semblent être des acteurs de premier plan.

« Comme si la bibliothèque (la médiathèque en l’occurrence) s’avérait non seulement l’élément premier de toute politique culturelle, mais aussi celui par lequel s’essaie un renouvellement de la relation à la culture », écrivent les auteurs de l'étude.

Une municipalité francilienne a ainsi constaté l'implication de nombreux bénévoles dans le cadre d'un projet de bibliothèque, quand un Biblioremix, au sein d’une communauté de communes située en Normandie, a concrètement permis aux futurs bénéficiaires de contribuer à un projet de médiathèque.

Proximité, offre hétéroclite, services variés et bien sûr gratuité de l'accès font que les établissements de lecture publique incarnent une certaine exemplarité en matière de démocratie culturelle... Pour peu que la politique culturelle s'applique à rendre concrète cette forte inclination.

L'enquête complète est disponible ci-dessous en téléchargement et/ou consultation :

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0