Publie.net, la fin d'une aventure éditoriale

En novembre 2021, le responsable de Publie.net, Guillaume Vissac, avançait la perspective d’une nouvelle structure prévue pour 2022. Elle assurerait « la disponibilité des livres publiés par le passé selon les modalités actuelles — impression à la demande et distribution Hachette sans faculté de retours pour les libraires en ce qui concerne les ouvrages imprimés », nous expliquait-il. De quoi préserver le catalogue, tout en envisageant des nouveautés, publiées sous un autre nom que Publie.net.

Aux auteurs était proposé de reprendre leurs droits, s’ils le souhaitaient, avec une réponse à fournir avant février — dans le cas contraire, les livres resteraient disponibles.

Mais moins d’un an plus tard, les espoirs prennent fin : « Aux dysfonctionnements du covid se sont enchaînées les hausses des prix du papier, la rareté des matières premières, conséquences (mais pas seulement) de la guerre en Ukraine, et les incertitudes du secteur liées au rapprochement de Hachette et d’Editis », explique Guillaume Vissac. Et puis, les difficultés à exister pour un « petit » deviennent lassantes, quand on est « en marge du système éditorial dominant ».

Comme prévu, cependant, la disponibilité des livres sera préservée, et si, de temps à autre, un ouvrage est susceptible de voir le jour, cette décision marque la fin des parutions régulières. Après 15 ans de livres. « Le site restera accessible et la distribution (physique, numérique) des livres effective », précise-t-on.

Pour ce qui est des abonnements, ceux des collectivités et bibliothèques cesseront. Pour les particuliers, un nouveau tarif de 35 € verra le jour et leurs souscriptions resteront actives.

Et de conclure : « Ce n’est sans doute pas la nouvelle que vous attendiez ; à nous de ne pas considérer cela comme une fin. Publie.net continuera de vivre tant que les livres publiés au fil des ans continueront d’être lus, aimés, questionnés, partagés. Maintenir la disponibilité des livres (y compris pour les commandes sur site que nous continuerons à honorer) le permettra. Au-delà, c’est aussi entre vos mains que ça se joue et nous vous faisons pleinement confiance pour cela. »

Fondé par François Bon en 2008, Publie.net compte parmi les premiers éditeurs 100 % numérique à avoir défricher cette approche, entraînant et inspirant plusieurs autres créations d’entreprises. En 2013, Philippe Aigrain avait repris la société, qu’il dirigea à partir de 2016. Précurseur, explorateur, Publie.net déploya de multiples solutions pour élargir la diffusion de ses œuvres, comme l’impression à la demande. Il fut d’ailleurs le premier éditeur numérique à bénéficier d’un soutien du CNL pour aider à la mise à disposition de prêts d'ebooks en bibliothèques.

Laboratoire expérimental, investie dans une autre vision de la lecture, du partage et de la littérature, cette maison d’édition — entamée sous la forme d’une coopérative d’auteurs — reste une référence.

Crédits photo : Publie.net