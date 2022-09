Glénat : entre crise du papier et explosion du manga

Dans un entretien accordé à L’Essor, la fille du fondateur Jacques Glénat se réjouit : « La BD a enfin acquis ses lettres de noblesse. » Et le manga, dont la structure a imprimé 18 millions d’exemplaires l’année passée, suit le même mouvement. Pourtant, la crise du papier provoque de véritables tensions.

« Sur le marché du papier, nous, éditeurs, ne représentons que 2 % du chiffre d’affaires. Il est plus rentable de faire des paquets pour Amazon que de faire du livre », indique-t-elle. En achetant le papier directement, le groupe parvient à s’en sortir : un investissement significatif, mais « nous avons les épaules solides et une trésorerie suffisante », assure-t-elle.

Pour autant, le prix des matières premières flambe depuis que la guerre en Ukraine fait rage, entraînant des difficultés dans le métier. Et des hausses de coûts : « Pour le manga, on utilise du papier bouffant, qui absorbe plus l’encre. On est à plus 50 % d’augmentation. Sur l’ensemble des papiers, on doit être à entre 50 et 70 % d’augmentation. En 2021, on a imprimé 18 millions de mangas, 25 millions de livres et consommé 7 000 tonnes de papier. »

Contrairement à d’autres structures, ces tarifs en augmentation n’ont pas provoqué de hausse des prix pour les ouvrages. En revanche, la marge de l’entreprise sera impactée. Le chiffre d’affaires prévisionnel de 2022 tournera cependant autour de 140 ou 150 millions € – plus de deux fois celui de 2019. Restera alors à constater le résultat.

Et, pour ce faire, la collaboration avec les libraires sera fondamentale : « Les libraires sont en face de nos lecteurs chaque jour. Si on ne les écoutait pas, on serait idiot », souligne-t-elle. Glénat dispose, d’ailleurs, de deux librairies, à Lyon et Grenoble. Une connexion nécessaire avec le terrain.

