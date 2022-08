Bibliothèques : conférences et abonnements plébiscités sur le Pass Culture

Plus de 650 établissements de prêt, en France, ont ajouté des offres au Pass Culture : une manière d'apparaitre, en tant qu'acteur culturel, sur cette application utilisée par les jeunes de 18 ans, bénéficiaires d'un crédit de 300 € à dépenser en biens culturels. Des usagers plus jeunes ont aussi accès au Pass Culture, qui s'est étendu dès la 4e.

Le dispositif mis en place au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron souhaite désormais étoffer son offre d'événements et d'expériences culturelles gratuites, afin de rester un lien durable entre les jeunes et l'écosystème culturel de proximité. Aussi les bibliothèques sont-elles désormais démarchées par les ambassadeurs du Pass, dans les différentes régions françaises.

Évolution des usages

À l'aide de données d'utilisation recueillies entre le 15 mai 2021 et le 1er avril 2022 sur l'application Pass Culture et de réponses à une enquête menée en ligne auprès de 850 bénéficiaires de plus de 18 ans ayant réservé au moins un livre, une première étude fournit un aperçu des usages du dispositif vis-à-vis des bibliothèques.

Entre mai 2021 et avril 2022, 3480 utilisateurs ont réservé une offre proposée par une bibliothèque ou médiathèque, sachant que 27 % des réservations pour des bibliothèques concernent des offres gratuites. Une majeure partie semble donc concerner des abonnements (payants) aux services de la bibliothèque.

Attention, toutefois, réservation ne signifie pas concrétisation et, comme quelques bibliothécaires l'avaient indiqué dans nos colonnes, certains usagers du Pass Culture ne se déplacent pas dans les établissements pour finaliser leurs inscriptions.

À LIRE: Offre gratuite, diversité... Le Pass Culture se tourne vers les médiathèques

Comme indiqué, les abonnements pèsent beaucoup dans la répartition des réservations (15,98 %), non loin des conférences (15,22 %) et des rencontres (11,48 %). Les spectacles (10,05 %) et séances de cinéma (8,47 %) suivent ensuite.

45 % des utilisateurs du Pass Culture interrogés se disent « intéressés » par la perspective d'un abonnement aux services de leur bibliothèque de proximité. Les principaux arguments qui les décident étant les économies (le coût des services étant pris en charge via le Pass) et l'intérêt écologique de la démarche.

Les résultats complets de l'étude sont accessibles ci-dessous.

Photographie : illustration, Les 7 Lieux, médiathèque à Bayeux (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)