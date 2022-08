Déraillée, une première bande dessinée au Passager clandestin

Chronique dessinée d'une histoire d'addiction et de dépression, Déraillée sera en librairies le 6 octobre. Un sujet peu documenté, dur certes mais un livre qui parle aussi d’espoir et qui est la concrétisation d'une belle aventure humaine et éditoriale.

La maison fait le choix d'explorer un nouveau genre pour y narrer un récit émouvant, drôle et sincère sur les questions d'addiction, de dépression et d'internement. Cette bande dessinée naît de l'esprit de Jo Mouke et Julien Rodriguez dépeint une héroïne contemporaine, moderne, en laquelle chacun·e pourra se reconnaître. Cet ouvrage mêle une imagerie sensible et fantasque au service d'une plume sincère mais également drôle et décalée. C'est d'ailleurs pour cela que ce titre n'en demeure pas moi un objet d'esthétisme sans pareil avec une couverture reliée cartonnée.

Plus précisément, Déraillée c’est l’itinéraire de l’insaisissable Pénélope Renard, héroïne ordinaire qui se veut la part déprimée, absurde et résignée qui sommeille en chacun·e de nous. Le récit la suit dans sa démarche d’hospitalisation et de prise de conscience de la maladie. Elle devra dépasser la honte sociale et les tabous, faire face à l’incompréhension de son entourage, se confronter à sa peur du système hospitalier et affronter ses propres démons.

C’est un témoignage subjectif et personnel, un regard critique et désabusé, mais aussi drôle et décalé qui s’inspire du vécu de l’autrice et du journal de bord tenu lors de son séjour en « HPkistan ». Un récit imagé qui, en dépit des difficultés de la maladie, parle aussi d’espoir.

Jo Mouke est un nom d’emprunt, mais quitte à se livrer sur sa dépression et ses addictions autant sublimer le réel et s’inventer un personnage. S’agissant d’un récit purement autobiographique, tout est vrai sauf ce qui a été inventé. Mais si vous souhaitez quand même en savoir plus, Jo Mouke est la plus vieille amie de Julien Rodriguez, elle est née à Metz, a fait des études à Paris et habite maintenant dans le Lubéron.

Artiste et paysagiste de formation, Julien Rodriguez cartographie le sensible, griffonne dans ses carnets de voyage et croque le paysage. Il aime les récits naviguant entre fiction et réalité, et utilise l’outil graphique comme vecteurs d’imaginaires et d’histoires collectives. Originaire de Moselle, il vit aujourd'hui à Marseille. Déraillée est sa première fiction.