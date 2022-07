Écoresponsabilité et écologie au sein des bibliothèques

Pour mieux répondre aux enjeux actuels et pressants de préservation de la planète, et dans le sillage d’engagements forts sur le plan national tels que la feuille de route française de l’agenda 2030 ainsi que le volet écoresponsabilité de Service Public +, la commission Bibliothèques Vertes de l’ABF, créée en 2022, se saisit de la question environnementale à l’échelle des bibliothèques de France, en lien avec leurs territoires et tutelles ainsi que les réseaux de coopération au sein desquelles elles interviennent.

La commission s’intéresse à la manière dont les bibliothèques, en France, s’inscrivent dans ces enjeux d’écoresponsabilité et/ou peuvent développer des démarches vertueuses.

Elle se positionne dans l’aide et l’outillage des bibliothécaires sur les sujets d’écologie et de développement durable dans les différents domaines qui animent et caractérisent les bibliothèques (collections, offre de services, bâtiments, modes de fonctionnement…), afin de contribuer à inscrire les bibliothèques dans une démarche durable sur leurs territoires et à en faire un plaidoyer auprès de leurs tutelles.

Voici les finalités et objectifs progressifs que ce nouveau groupe de travail se fixe :

Documenter et faire connaître les initiatives vertes déjà existantes dans les bibliothèques ;

Sensibiliser les bibliothécaires aux enjeux de l’environnement et du développement durable ;

Accompagner les bibliothèques dans l’amélioration de leur empreinte écologique ;

Accompagner les bibliothèques à la création ou au développement de projets sur la thématique pour sensibiliser leurs publics ;

Recenser les fournisseurs proposant des produits ou matériaux éco-responsables ;

Proposer des réflexions, des journées d’étude, des colloques ;

Faciliter le partage et le retour d’expériences.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0