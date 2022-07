Angoulême : un déficit "entièrement résorbé"

Pour venir en aide à la manifestation, la ville d’Angoulême avait voté une aide supplémentaire de 104.314 € accompagnée par une subvention complémentaire de l’Agglomération du Grand-Angoulême de 129.537 €. Le tout ajouté aux soutiens publics compris entre 1,6 et 2,2 millions € perçus par la société organisatrice 9e Art +, selon les années.

Organisé du 17 au 20 mars 2022, l’exercice était cette année déficitaire. Le mardi 5 juillet, le conseil municipal d’Angoulême faisait les comptes annonçant un déficit de 685.578 € détaillait le journal Charente libre. Franck Bondoux, des suites de l’annonce chiffrée du manque à gagner contractée par cette 49e édition par le conseil municipal, contestait.

Auprès de France 3, il souligne : « Le chiffre n’est absolument pas de 680.000, contrairement à ce que j’ai pu entendre. On est à un déficit qui est à 465.000 €. » Et d’ajouter que les manques ont été comblés « par une subvention exceptionnelle de l’État et par un apport des collectivités ».

Depuis, précisions et compléments d’information ont été apportés par la société auprès du Journal Sud Ouest dans un courrier adressé au périodique. Dans ce dernier la SARL organisatrice considère que les sommes votées par la ville et l’Agglomération correspondent à « un rattrapage de subventions non versées en 2021, du fait de l’annulation du Festival ».

« Comme pour l’immense majorité des autres événements culturels, les deux années de pandémie ont généré des difficultés considérables pour le Festival d’Angoulême. La Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente, l’Agglomération du Grand-Angoulême et la Ville d’Angoulême ont partagé cette même vision, considérant notamment l’importance de retrouver la manifestation sous sa forme présentielle dès que possible, sachant qu’il n’est pas inutile à cet égard de rappeler que, pour un euro d’argent public investi, le Festival génère cinq euros de retombées directes sur le territoire charentais, » avançait la société.

De plus 9e Art + affirme avoir « fourni tous les efforts possibles afin de minimiser ses dépenses ». Et de poursuivre : « Le déficit annoncé de l’exercice 2021-2022 a été entièrement résorbé par la reprise des provisions à hauteur de 218.701 € par 9e Art +, le versement par l’État d’une contribution spéciale de 200.000 € et la reprise par les collectivités du montant usuel de leur contribution au Festival qu’elles avaient réduit en 2021. »

Crédits Photo : FIBD 2020, ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)